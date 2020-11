23.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" bewirbt sich Erik im Fürstenhof als PR-Manager. In "Unter uns" finden Till und Ute über ein Fotoshooting zu ihrer alten Leichtigkeit zurück. Nazan wird bei "GZSZ" klar, dass sie noch Gefühle für Felix hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Thomas sich durchringt, Jill zu gestehen, dass er gar kein Jäger ist und ihr seinen bunten Werdegang schildert, ist sie zu seiner Überraschung noch begeisterter. Schon liegt ein Kuss in der Luft – da kommt Johanna … Entgegen Brittas Beteuerungen bleibt Hendrik überzeugt, dass sie ihn anonym bei der Klinikleitung angezeigt hat und wird verletzend. Umso überraschter ist er, als Britta bei der Untersuchung dichthält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik bewirbt sich im Fürstenhof als PR-Manager und kann bei einem Vorstellungsgespräch mit Werner auch überzeugen. Als Anteilseignerin muss aber auch Ariane der Anstellung zustimmen. Rosalie kümmert sich liebevoll um den verletzten Michael. Diesem wird dabei zunehmend unwohl, was Rosalie bemerkt. Verletzt kündigt sie an, die WG verlassen zu wollen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till und Ute finden dank Till über ein Fotoshooting zu ihrer alten Leichtigkeit zurück. Kann sich aus ihrer Scheinehe doch noch mehr entwickeln? Als Luke den Eindruck gewinnt, dass er an Sinas Gefühlen für ihn zu zweifeln beginnt, beschließt er, sie auf die Probe zu stellen. Doch das geht ziemlich schief. Dann führt ein harmloser Schicksals-Test Leni zu Jakob, und ihre Schwärmerei für ihn flammt wieder auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn lehnt es ab, Justus‘ Trauzeuge zu werden. Als Finn darüber mit Malu in Streit gerät, drohen seine Gefühle für sie Justus gegenüber aufzufliegen. Yannick ist aus Mali zurück. Er versucht, Ina, Lucie und Vanessa zu versichern, dass es ihm gut geht, um ihre Sorgen um ihn zu zerstreuen. Marian muss feststellen, dass Isabelles Not größer ist als gedacht. Fieberhaft sucht er nach einer Lösung des finanziellen Problems.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix spendet eine Vase für die Charity-Auktion. Beim genaueren Betrachten findet Nazan darin ein Kinderfoto von Felix. Über Felix‘ Erinnerung an den Schnappschuss nähern sich die beiden an. Als Nazan Lilly gesteht, dass Felix ihr noch etwas bedeutet, ahnt sie nicht, dass er ihre Worte hört. Erfreut über Johns Wunsch nach Annäherung, bleibt Patrizia in Berlin. Sie nimmt einen Job im Mauerwerk an und will sich nach einer Bleibe umsehen.

