Unter uns, AWZ, und GZSZ Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Charlie (l.) ist erbost über Justus' rücksichtlosen Umgang mit dem Kader. (cg/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" versucht Bambi verzweifelt, die Ehe seine Eltern zu retten. Charlie rügt Justus in "Alles was zählt" für dessen Umgang mit dem Kader. In "GZSZ" sucht Carlos einen Schuldigen für seine Misere.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Valentin und Paula verpassen sich wunderbarerweise doch nicht und nichts steht ihrer glücklichen Liebe mehr im Weg. Als die Versöhnung seiner Eltern ins Wanken gerät, setzt Bambi alles daran, sie zu retten – selbst mit radikalen Mitteln. Henry ist perplex, als David ihn und die Mädels plötzlich sitzen lässt – was für ein Kumpel tut so etwas? Die Antwort: ein Einsamer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie ist wütend über Justus' rücksichtslosen Umgang mit dem Kader und konfrontiert ihn mit deutlichen Worten. Ein alter Feind, durch die spontane Hochzeit ausgebremst, plant seine unbemerkte Rückkehr. Henning und Daniela erleben dank ihrer Familie und Freunde schließlich den schönsten Tag ihres Lebens.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos wird von den kontinuierlichen Tiefschlägen zermürbt und weiß nicht mehr weiter. Mit Wut im Bauch sucht er einen Schuldigen für seine Misere und fokussiert sich auf Katrin. Was hat Carlos vor? Yvonne weckt Tonis Polizei-Instinkt mit einem kuriosen Fall im Kiezkauf. Toni kann die "Ermittlungen" erfolgreich abschließen, doch ihre Methoden haben unerwartete Konsequenzen.