Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" sagt Uli Tanja zuliebe seinen Auslandseinsatz ab. Easy und Ringo erhalten in "Unter uns" eine niederschmetternde Nachricht vom Jugendamt. Bei "GZSZ" gerät Emily mit dem Fototermin in Zeitnot.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tanja wird mit einer Lungenembolie in die Notaufnahme gebracht. Als Uli erfährt, wie leicht diese hätte tödlich enden können, wird ihm bewusst, wie sehr er Tanja liebt. Um ihr jetzt beistehen zu können, sagt er den Tadschikistan-Einsatz ab. Jule teilt Hacki mit, er müsse ausziehen, weil sie mit Marc mehr vorhabe. Der hat inzwischen mit seinem Vater über seine Berufspläne gesprochen, woraufhin sich Werner von seinem Traum einer Familienkanzlei wehmütig verabschiedet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Urs‘ Worte gegenüber Vanessa waren deutlich: Entweder sie besorgt ihm die Daten reicher Gäste des „Fürstenhofs“ oder er meldet den illegalen Deal von damals dem Fechtverband. Dafür soll sie Alfons betäuben und sich in das System des Hotels einloggen. Vanessa ringt schwer mit ihrem Gewissen. Ariane überredet Christoph zu einer Verlobungsfeier, zu der sie ein sündhaft teures Kleid tragen möchte. Da Christoph offiziell als pleite gilt, schlägt Ariane ihm vor, die Kosten dafür zu übernehmen. Doch Christoph fühlt sich bei seiner Ehre gepackt und macht Ariane klar, dass er das nicht zulassen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Ringo sich auf Easys Rückkehr aus Rio freut, wird ihm mitgeteilt, dass die Jugendamtsmitarbeiterin den Adoptionsantrag abgelehnt hat. Bei Rufus wird eingebrochen. Die Täterin, eine gewisse Dörte Witt, stiehlt seinen Laptop und stellt daraufhin seinen unveröffentlichten Roman ins Internet. Nach dem überraschenden Kuss weicht Bambi Saskia aus. Saskia gelingt es, die Situation souverän zu meistern.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben und Deniz schrotten den Verstärker des Clubs – und versuchen dann jeder für sich, das Problem zu lösen – ohne sich darüber abzusprechen. Als Lucie das Synthetik-Eis schon abgeschrieben hat, bekommt sie unerwartet eine Chance, es doch noch zu unterstützen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix trifft erneut auf Nazan, die ihm spontan ihre App-Idee pitcht. Während Nazan in Felix nur einen Berater und potenziellen Investor sieht, ist er von Nazan irgendwie beeindruckt. Sunny und Emily müssen befürchten, dass sie den Abgabetermin nicht mehr einhalten können. Sunny will sich jedoch nicht einfach so geschlagen geben. Kurzerhand beschließt sie, die Fotos selbst neu zu schießen. Wird das reichen?

(cg/spot)