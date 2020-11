25.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" überrascht Joell Lucy mit einem romantischen Dinner. Robert flirtet bei "Unter uns" mit Monika und in "GZSZ" verliert Paul seinen Ehering.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona kann es selbst kaum akzeptieren, dass sie sich wieder auf Andreas einlässt. In einem ernsten Gespräch mit ihm wird ihr klar, wie groß ihr Misstrauen und ihre Verletztheit sind. Bei Tatjana erweckt sie jedoch den Anschein, Andreas vorbehaltlos zurückgenommen zu haben. Thomas zeigt vollen Einsatz, Gunters These, Jill sei eine Art Johanna-Kopie, zu entkräften. Und muss schmerzlich erfahren, dass Johanna und Jill sich längst verbündet haben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Joell überrascht Lucy mit einem romantischen Dinner – und überreicht ihr ein Ticket für eine Reise quer durch die USA. Er muss dort für ein halbes Jahr auf eine Lesereise gehen und will sie mitnehmen. Wird Lucy die Reise mit ihm antreten? Franzi verheimlicht Tim, dass ihre geschäftlichen Kontaktversuche in England keineswegs erfolgreich waren. Amelie rät ihr, Tim einzuweihen. Doch Franzi hat Angst, dass er ihretwegen seine Polo-Karriere zurückstecken würde.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert merkt schuldbewusst, dass seine Trauer um Irene nicht mehr so tief ist, wie sie sein sollte. Er erkennt aber auch, dass er nach vorne schauen muss. Easy ist von einer kitschig-romantischen Geste Ringos entzückt, ahnt aber nicht, dass Ringo stark improvisieren musste. Benedikt gibt Jakob gegenüber zu, dass er Ute zurückgewinnen will. Aber er will nur dann kämpfen, wenn die Ehe mit Till wirklich nur ein Fake ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa will Yannicks Sehstörung nachgehen und muss feststellen, dass viel mehr von Yannicks Untersuchungsergebnissen abhängt, als ihr lieb ist.

Daniela ist überglücklich, als Kim sie bittet, auf Nils aufzupassen. Doch Daniela lässt sich von Marian ablenken und vergisst Nils. Justus verliert seinen Racheplan für eine Sekunde aus den Augen, als Georg ihm ein verlockendes Angebot macht. Wird Justus schwach werden?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul hat ein Problem: Er hat seinen Ehering verloren. Es gelingt ihm, Emily heimlich ihren Ring abzunehmen, damit der Juwelier ihm einen neuen anfertigen kann. Er hat allerdings unterschätzt, wie sehr es Emily quält, den Ring verloren zu haben. Zwischen Merle und Jonas ist es unerwartet fast wie früher, bis ihr nicht ausgeräumter Konflikt die Stimmung zerstört. Jonas muss einsehen, dass zwischen ihm und Merle mehr steht, als er wahrhaben wollte.

(cg/spot)