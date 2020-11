26.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" entschließt sich Mona, Andreas eine zweite Chance zu geben. Jenny soll in "Alles was zählt" die PR-Abteilung des Krankenhauses übernehmen. Bei "GZSZ" gesteht Paul Emily, dass er seinen Ehering verloren hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjanas Verzweiflung und Einsamkeit wächst, als Mona und Andreas eine gemeinsame Nacht verbringen. Mona erklärt der skeptischen Sara am nächsten Morgen, sie wolle lernen, Andreas wieder zu vertrauen. Ellen hilft Simon mit Hilfe von Musik beim Lernen für seinen Vortrag, mit dem er beweisen soll, dass er seine Hausarbeit selbst geschrieben hat. Als Ellen tanzt, ist es um Simon geschehen. Aber Ellen will nur einen – nämlich David.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Selina Maja gesteht, dass sie Gefühle für Christoph hat, wird diese daran erinnert, wie sehr sie ihren Vater vermisst. Als sie in ihrer Pause im Personalraum einschläft, verfolgt er sie bis in ihre Träume. Vanessa und Hildegard können das Rätsel um die Gaunerzinken auflösen: Es war lediglich ein Lausbubenstreich eines Nachbarjungen. Währenddessen entdeckt Alfons, der noch nichts davon weiß, am „Fürstenhof“ ein Zeichen und wird gemeinsam mit Cornelia auf einen verdächtigen Gast aufmerksam.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskias und Bambis Vorstellungen über die Anschaffungen für den kleinen Aaron gehen weit auseinander. Als sie sich darüber streiten, nimmt Amelie Reißaus. Als Robert ausgerechnet an Irenes Todestag eine unbeschwerte Zeit mit Monika verbringt, stellt Britta ihn zur Rede.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz grübelt, ob er zurück ins Zentrum gehen soll, als Simone ihn mit einem verlockenden Angebot ködert. Er will aber nicht bedingungslos zusagen. Jenny bekommt von Christoph das Angebot, die PR-Abteilung des Krankenhauses zu übernehmen. Wie wird Jenny sich entscheiden? Kim macht Daniela wütend dafür verantwortlich, dass der Gerichtstermin für das gemeinsame Sorgerecht verschoben wurde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik geht auf dem Zahnfleisch. Merle freut sich auf ihre Party und Erik kann Toni an Weihnachten mit Flugtickets überraschen. Leider ist er für einen kurzen Moment unkonzentriert – lange genug für ein teures Missgeschick. Paul gesteht Emily, dass er seinen Ehering verloren hat. Zur Versöhnung besorgen sie sich neue. Zu Emilys Bedauern findet Paul seinen alten wieder. Doch Paul weiß, wie er trotzdem Wiedergutmachung leisten kann.

(cg/spot)