04.12.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" fragt sich Mona, ob Andreas es wert ist, um ihn zu kämpfen. Britta leistet sich bei "Unter uns" eine teure Beautybehandlung. In "Alles was zählt" geben sich Marian und Daniela als reiches Paar aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der Ton wird rauer: Mona wie Tatjana erheben beide Anspruch auf Andreas. Trotzdem fragt sich Mona, wohin dieser Hass sie führt und ob Andreas es wert ist. Auch Tatjana plagen Zweifel. Johanna will Thomas eine Lektion erteilen und schickt ihn in den Klosterkeller, wo sie zuvor Geister gesehen haben will. Thomas ahnt, dass Johanna ihm einen Streich spielt, macht aber mit. Doch dann taucht ein Geist zu viel auf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner und Robert gelingt es, einen Käufer für Christophs Anteile zu finden, so dass er nicht an Ariane verkaufen muss. Nach der Geldübergabe warten Christoph und Franzi, die mittlerweile eingeweiht ist, angespannt darauf, dass Tim freigelassen wird. Franzi und Hieronymus erkennen enttäuscht, dass Lucys Versöhnungsplan gescheitert ist. Lucys Mutter ist bereits mit ihrem neuen Freund abgereist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta bekommt Angst, dass Monika ihr den Rang abläuft, und unterzieht sich einer teuren Beautybehandlung. Zufriedener wird sie dadurch allerdings auch nicht. Jakob wird mit seinen Versagensängsten als angehender Vater konfrontiert, als die Übungspuppe ihm einiges abverlangt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Chiara erfährt, dass Simone beim BDE nichts ausrichten konnte, reagiert sie fassungslos und will Marie nun endlich zur Rechenschaft ziehen. Vanessas Plan scheint aufzugehen, als die Bundeswehr Yannicks Patientenakte anfordert. Als sie ihm davon berichtet, schlägt ihr dessen Wut entgegen. Marian begleitet Daniela spontan zu einer Wohnungsbesichtigung und gibt sich mit ihr als reiches Paar aus. Dann werden die beiden alleingelassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip kann Emily nicht davon abbringen, sich das Foto auf seinem Handy anzusehen. Zu seiner Erleichterung kommt Emily jedoch gar nicht darauf, wer seine Angebetete sein könnte. Gerner macht sich daran, die übrigen Spuren von Moritz‘ vermeintlichem Verbrechen zu verwischen. Er ahnt nicht, dass er sich damit genau dorthin manövriert hat, wo Felix und Laura ihn haben wollten. Nun ist Felix‘ großer Moment gekommen.

