Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Silvio war nach einem Streit mit Merle in der Elbe schwimmen und musste gerettet werden. (cg/spot)

SpotOn News | 04.12.2023, 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" versöhnen sich Merle und Silvio nach einem Beinahe-Unglück wieder. Justus verrät in "Alles was zählt" aus Versehen ein entscheidendes Geheimnis und in "GZSZ" erfahren die Bachmann-Geschwister, dass sie geerbt haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Silvio sucht nach einem Streit mit Merle nach Ablenkung und entscheidet sich, in der Elbe zu schwimmen. Aufgrund der starken Strömung macht sich Merle gemeinsam mit Gunter Sorgen und sucht nach ihm. Nachdem Silvio erfolgreich ans Ufer zurückgekehrt ist, entscheiden er und Merle, ihren Streit zu vergessen und mehr Zeit miteinander zu verbringen. Am Tag vor der Hochzeit kommt Leyla, Dilays Cousine, für die Henna-Nacht an. Im Gegensatz dazu feiert Simon einen ausgelassenen Junggesellenabschied, der im "Flamingo-Club" feucht-fröhlich endet. Am Morgen der Hochzeit wird Simon von Kopfschmerzen geplagt, aber sein geringstes Problem ist, dass ausgerechnet seine Mutter Doris plötzlich vor ihm steht!

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana versteht Vincents Vorurteile gegenüber Philipp nicht und wünscht sich, dass er erkennt, was für ein großartiger Mensch Philipp ist. In einer heiklen Situation zeigt Philipp selbstlose Hilfe für Vincent. Erik freut sich auf Yvonnes Heiratsantrag, ist aber besorgt, dass sie sich nach dem gescheiterten Feuerwerk selbst unter Druck setzt. Yvonne bemerkt, dass Erik Bescheid weiß, und beginnt frustriert einen Streit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Trotz schlechten Gewissens beugt sich Nika Patrizias Erpressung, die genau weiß, wie sie Stella und ihren Liebsten Paco auseinanderbringen kann. Theo schafft es, Brittas Gewissen zu aktivieren – etwas, das zuletzt nur Robert gelungen ist. Nadine hat die Nähe zu Henry genossen, und auch er kann die Vertrautheit zu Nadine nicht leugnen, egal, was er behauptet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Kilian seine Konsequenzen gezogen hat, platzt Justus vor Wut und verrät unbeabsichtigt ein gut gehütetes Geheimnis. Ben kehrt nach Essen zurück, doch das Wiedersehen mit Kim wird durch eine unbedachte Äußerung von Justus torpediert. Leyla und Ava arbeiten auf unkonventionelle Weise an Leylas schauspielerischem Talent und finden dabei ihren Teamgeist wieder.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Bachmann-Geschwister erfahren überrascht, dass sie geerbt haben! Die Neugier auf den Nachlass ihres sagenumwobenen Onkels, der ihnen eine Truhe hinterlassen hat, ist entsprechend groß. Dank einer Track-App entlarvt Paul die Fahrraddiebin als Alicia. Als er von Lilly erfährt, wie schwierig Alicias Start in Berlin ist, überdenkt Paul seine Meinung über sie. Auch Alicia hat nun Grund genug, ihre Meinung über Paul zu überdenken.