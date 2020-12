08.12.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Andreas muss bei "Rote Rosen" zurück ins "Drei Könige" ziehen. In "Alles was zählt" verrennen sich Christoph und Vanessa immer weiter in ihren Ehekrach. Später fliegt Merle bei "GZSZ" vor der Polizei auf.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon feiert fröhlich mit Sara, Ellen und David seine bestandene mündliche Prüfung. Als er danach alleine mit Ellen in die WG zurückkehrt, sagt er ihr endlich, dass er in sie verliebt ist. Nach dem Aus aller seiner Beziehungen zieht Andreas notgedrungen zurück ins „Drei Könige“ und versucht verzweifelt, zumindest Mona zurückzugewinnen. Sie lässt ihn abblitzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons bemerkt Vanessas Knieschmerzen und nimmt ihr das Versprechen ab, sich von Michael untersuchen zu lassen. Vanessa, die durch eine Krankschreibung eine Trainingssperre befürchtet, führt Michael an der Nase herum und lässt ihr gesundes Knie untersuchen. Franzi gibt Tim nicht auf: Sie startet einen Suchaufruf im Internet und verteilt Flyer, um ihn zu finden. Ein Hinweis führt sie tatsächlich zu Tim. Doch als sie ihn aus seinem Gefängnis befreit, hat er bereits das Bewusstsein verloren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy und Ringo fragen sich besorgt, wie Julius an Viviens Vergewaltigungsvideo gekommen ist. Als Ringo seinem Verdacht nachgeht, macht er eine alarmierende Entdeckung. Roberts Bart ist ab, und er ist todunglücklich. Unsicher sagt er das Date mit Monika mit einer Ausrede ab. Hat Robert mit dem Bart auch seine Willensstärke eingebüßt?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph und Vanessa verrennen sich immer weiter in ihrem Ehekrach. Verdrossen entschließt Christoph sich zu einem Alleingang. Simone erkennt, dass sie in Malu eine starke Stütze im Kampf um den Erhalt des Kaders hat. Die beiden verbünden sich für die gemeinsame Sache. Lucie glaubt, dass Yannick ihr nicht die ganze Wahrheit über seinen Einsatz erzählt hat. Besorgt will sie wissen, was wirklich passiert ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als die Polizei auftaucht, um sie wegen der Hehlerware zu befragen, ist Merle aufgeflogen. Sie vertraut sich ihrem Vater an und gibt zu, dass sie keine Ahnung hat, was sie noch für Jonas empfindet. Nihat berührt es, dass Lilly sich so für ihn verausgabt hat. Danach genießt er es, einfach nur Zeit mit ihr zu verbringen – auch ohne Sex. Doch er wird schon bald mit der Tatsache konfrontiert, dass Lilly und er eine reine Sexbeziehung haben.

