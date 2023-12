Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle ist irritiert, als Kilian plötzlich vor ihr steht.

SpotOn News | 05.12.2023, 11:01 Uhr

Carla will in "Rote Rosen" eine Auszeit bei ihrem Sohn Timo nehmen. In "Unter uns" vergisst Bambi das Nikolausgeschenk für Amelie auf dem Autodach eines Kunden. Später muss Kilian in "Alles was zählt" einsehen, dass er in Essen vor dem Nichts steht.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ceyda ist misstrauisch: Was will Doris auf der Hochzeit? Liebevoll umgarnt Doris ihren Sohn und Ceyda ist sich sicher, dass sie nicht ohne Hintergedanken handelt. Als sie dann ein Telefonat von Doris und Tobias mithört, ist der Fall klar. Gunter und Carla gehen zerstritten auseinander – beide fühlen sich vom jeweils anderen ungerecht behandelt. Erst nach und nach gelingt es ihnen, ihren Streit beizulegen. Carla beschließt, eine Auszeit bei ihrem Sohn Timo zu nehmen und danach in aller Ruhe mit Gunter neu über die Zukunft des "Carlas" zu entscheiden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus hat offene Ohren für Noah, der weiterhin damit hadert, ob er sich für das verlockende Jobangebot entscheiden und seine Beziehung zu Greta aufs Spiel setzen soll. Als Markus ihn schließlich darauf hinweist, wie wichtig Familie ist, stößt das Noah nach Vincents Geständnis übel auf. Theo hat eine kreative Lösung für sein Aufmerksamkeitsproblem gefunden, die ihm dabei helfen soll, seinen Alltag und auch die Arbeit zu organisieren. Zunächst läuft alles glatt – bis Alfons Theo auf etwas hinweist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella weiß nicht, was sie von Nikas leichtbekleidetem Besuch bei Paco halten soll – bis Nika und Patrizia die nächste Stufe ihres teuflischen Plans zünden. Britta stellt vor Ute klar, dass Theo für sie nicht infrage kommt. Parallel fasst Theo einen mutigen Entschluss. Bambi vergisst das perfekte Nikolausgeschenk für Amelie auf dem Autodach eines Kunden. Eine schweißtreibende Jagd durch die Stadt beginnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Kilian vor dem Aus steht und sich mit Isabelle überworfen hat, hält ihn nichts mehr in Essen. Wird er einen Neuanfang wagen? Simone und Richard befürchten, dass Kim und Ben mit ihnen brechen. Kim wählt einen anderen Weg, mit dem Verrat umzugehen. Avas unkonventionelles Training scheint Früchte zu tragen und Leyla blickt dem kommenden Lauf zuversichtlich entgegen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Haben Jessica und Philip ihre Gefühle füreinander unter Kontrolle? Als Philip die Stationsbelegschaft ins Mauerwerk einlädt, finden die beiden sich plötzlich in einer romantischen Situation wieder. Wegen des Erbes seines Onkels erinnert sich John daran, dass er seiner Familie von seinem Auszug erzählen muss. Doch auch Laura hat die Bachmann-WG inzwischen sehr liebgewonnen. Werden die beiden ihre Umzugspläne abblasen?