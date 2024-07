Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Patrizia ist berührt, als Benedikt sie vor öffentlichem Mitleid rettet. (cg/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" erkennt Patrizia dank Benedikt, was ihr im Leben wirklich wichtig ist. Daniela und Henning erleben in "Alles was zählt" eine turbulente Hochzeitsnacht. In "GZSZ" fragt sich Alicia, warum sie immer an die falschen Männer gerät.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Durch Utes Engagement und eine gemeinsame Erfahrung mit Benedikt erkennt Patrizia, was ihr wirklich wichtig ist und wofür es sich zu leben lohnt. Britta versucht, Theo nach Paulas Abreise aufzuheitern. Obwohl ihr Versuch scheitert, hat Britta noch eine weitere Überraschung parat. Die endgültige Trennung seiner Eltern belastet Bambi stark. Er findet an einem ungewöhnlichen Ort Zuflucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle glaubt irrtümlich, dass der Albtraum vorbei ist, und konzentriert sich auf ihr Glück mit Yannick. Als sein Bruder Marvin um Hilfe bittet, hat Tom Angst um sein frisches Glück mit Imani. Ein Missgeschick sorgt dafür, dass Daniela und Henning ihre Hochzeitsnacht anders verbringen als geplant.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos sieht sich im Kiez einer Mauer der Ablehnung gegenüber und weiß nicht weiter. In seiner dunkelsten Stunde trifft er auf Tobias. Alicia fragt sich, ob sie der Grund dafür ist, dass sie immer an die falschen Männer gerät. Während Moritz ihr Mut zuspricht, beginnt sich Paul wegen Carlos' merkwürdigem Verhalten Sorgen um Alicia zu machen.