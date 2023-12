Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Markus (l.) wird bestürzt klar, dass Vincent sein Sohn ist. (cg/spot)

SpotOn News | 06.12.2023, 11:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" erkennt Markus geschickt, dass Vincent sein Sohn ist. Bambi zerstreitet sich in "Unter uns" endgültig mit Amelie und bei "Alles was zählt" lernt Miray einen attraktiven Mann kennen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle macht Silvio klar: Sie will mit ihm zusammen sein – aber keine Wohnung mit ihm teilen. Sein Perfektionismus nervt sie zunehmend. Und auch Ben und Gunter stört Silvios Besserwisserei. Nachdem die Hochzeit abgesagt wurde, findet sich Simon widerwillig im Krankenhaus wieder. Ceyda bleibt unermüdlich an seiner Seite, da Doris keine Gelegenheit auslässt, Simon Geld aus dem Verkauf seines Start-ups abzunehmen. Da das Warten in der Notaufnahme für Simon zu lange dauert, entscheidet er sich, das Krankenhaus ohne Diagnose zu verlassen. War dies eine kluge Entscheidung?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus erfährt schockiert, dass Vincent sein unehelicher Sohn ist. Obwohl Vincent offensichtlich nichts von ihm wissen will, ist Markus sich bewusst, dass eine unangenehme Aussprache bevorsteht. Erik ist entschlossen, Yvonne um jeden Preis eine prächtige Hochzeitsfeier zu ermöglichen, auch wenn er nicht weiß, wie er die hohen Kosten bewältigen soll. Yvonne gerät ebenfalls ins Träumen, als sie ein wunderschönes Hochzeitskleid entdeckt. Doch dann kommt Yvonne plötzlich zu einer Erkenntnis.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Beim Aussuchen eines Brautkleides bittet Ute Britta, ihre Trauzeugin zu sein. Ob sie der Richtigen vertraut, wird sich zeigen. Stella ist nach Nikas Lüge unsicher, wem sie Glauben schenken soll. Während Paco den Kontakt zu Nika abbricht, nutzt Patrizia die Gelegenheit, Stella für sich zu gewinnen. Als Bambi Amelie Undankbarkeit vorwirft, erreicht die Beziehungskrise zwischen Vater und Tochter ihren Höhepunkt. Was ist nur aus seiner Prinzessin geworden?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Kilian und Justus ihren Konflikt beilegen, sind sie noch nicht bereit, ihren Krieg gegeneinander aufzugeben. Hanna wehrt sich vehement gegen eine neue Herausforderung im Leben. Miray trifft auf einen attraktiven Mann, den sie sofort für ihre eigenen Zwecke einspannt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni erwartet dringend ein Paket. Als Alicia den Paketboten in der WG verpasst, verliert Toni plötzlich die Beherrschung. Aber warum? Nach der Absage von Lukas' Vater sind seine potenziellen neuen Pflegeeltern bereit, ihn erneut aufzunehmen. Beeindruckt von Lukas' Tapferkeit hoffen sie, dass er sich schnell eingewöhnt. Doch dann kehrt Lukas mit einem blauen Auge nach Hause zurück.