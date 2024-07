Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Katrin (l.) und Emily bemühen sich, sachlich zu bleiben. (cg/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" gibt Theo alles, um Brittas Liebesgeständnis zu erwidern. Yannick steht in "Alles was zählt" plötzlich einem alten Feind gegenüber. In "GZSZ" scheinen die Spannungen zwischen Emily und Katrin unüberbrückbar.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Charlotte erfährt, dass Susanne auf Mallorca eine Wohnung hat, die sie loswerden möchte. Eine verlockende Gelegenheit. Ute besteht darauf, dass Patrizia sich ausruht. Doch dann benötigt Benedikt ihre Hilfe, und sie kann ihn nicht im Stich lassen. Theo möchte Brittas Liebesgeständnis erwidern und setzt alles daran.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick freut sich auf eine glückliche Zukunft mit Isabelle, als er plötzlich seinem alten Feind gegenübersteht, der Isabelle in seiner Gewalt hat. Tom will Marvin nicht in sein Leben lassen, da er Ärger befürchtet. Doch dann findet Imani Marvin in einem desolaten Zustand vor. Daniela ist entsetzt, als sie bemerkt, dass die Kette von Simone verschwunden ist. Als die Suche erfolglos bleibt, glaubt sie, den Verlust gestehen zu müssen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Spannungen zwischen Emily und Katrin scheinen unüberwindbar. Hat ihre Agentur noch eine Zukunft? Zunächst steht jedoch die Eröffnung des FFR an – mit einer letzten Herausforderung für die Rivalinnen. Gerner setzt seine Attacke auf Rosa Lehmann fort. Geschickt hält er wichtige Details vor Yvonne geheim und kann kleine Verdachtsmomente entschärfen.