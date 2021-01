06.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Max wird in "Sturm der Liebe" von seiner Verehrerin verfolgt. Bei "Unter uns" macht Bambi widerwillig einen Schritt auf Luke zu. In "GZSZ" scheint Eriks Pechsträhne beendet zu sein.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als es im Krankenhaus zu einem Zwischenfall mit einer Patientin kommt, die sich nicht von Hendrik untersuchen lassen will, ist für Britta sofort klar: das liegt an Hendriks arrogantem Auftreten. Doch Sara öffnet Britta die Augen. Anton hat Hemmungen vor seinem ersten Mal mit Pit – aber es wird wundervoll. Kann Anton jetzt zu seiner Homosexualität stehen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie ärgert sich über Michael, der einen Kunden im Café vor zu hohem Kuchenverzehr warnt. Ein Traum lässt sie ihre Haltung zu Michael ändern. Sie will ab jetzt ein edler und guter Mensch sein, dann verliebt sich Michael bestimmt in sie! Um seiner Verehrerin Jil zu entgehen, hat Max kurzerhand Amelie geküsst. Die ist davon nicht sehr begeistert, genauso wenig wie Alfons, der Zärtlichkeiten während der Arbeitszeit nicht gutheißt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy ist fest entschlossen, die Probleme, die der Mobber Timo Julius bereitet, mit Timos Eltern zu klären. Doch das Treffen verläuft komplett anders, als erwartet Easy es erwartet hat. Bambi erkennt, dass sein verbaler Angriff gegen Luke ein Fehler war, und geht widerwillig einen Schritt auf ihn zu. Nika und Conor wollen mit Stinker ihren Punktsieg gegen Eva feiern. Doch dann ist Stinker plötzlich verschwunden.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone fürchtet, sich nicht auf den Paarlauf verlassen zu können, und will Marie dazu bringen, endlich die Schuld für die Sperre auf sich zu nehmen. Malu geht nach Finns Ansage in die Offensive und will sich selbst beweisen, dass Justus der einzig richtige Mann für sie ist. Vanessa ist erleichtert, als sie und Christoph sich aussprechen, findet aber nicht in das alte Gefühl zurück, sondern wird mit einem neuen Gefühl konfrontiert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik rotiert zwischen seinen Jobs und bekommt kaum Schlaf. Um ihn aufzuheitern, kauft Toni ihm ein Rubbellos, und tatsächlich gewinnt Erik. Endlich scheint seine Pechsträhne vorbei zu sein. Doch dann übermannt Erik bei seinem Wachdienst ein Sekundenschlaf. Laura überlegt, ob sie Gerners Angebot annehmen soll. Beinahe schon geneigt, das Handtuch zu werfen, wallt Trotz in ihr auf, und sie lässt Gerner vor ihrer Mutter auffliegen.

(cg/spot)