07.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Mona hat in "Rote Rosen" eine neue Geschäftsidee für besondere Möbel. Michael und Cornelia springen bei "Sturm der Liebe" als Pianisten ein. In "Alles was zählt" flirtet Vanessa spontan mit Yannick.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tatjana gibt Mona die Schuld, dass Lin ihr den Showroom kündigt und sieht keinen Sinn mehr darin, ihr Geschäft weiterzuführen. Doch dann erwacht Monas Interesse an einem Werkstoff, den Jens entwickelt hat und sich für coole Möbel eignet. Hannes kündigt seine spontane Rückkehr an, mit Begleitung. Tina tippt auf eine neue Liebe – als Hannes aber in der Tür steht, ist er zwar in Begleitung einer Frau – aber es ist Vivien, zurück aus LA.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Da die beiden Pianisten für das Konzert ausfallen, versuchen Robert und Werner Michael und Cornelia als Ersatz zu gewinnen. Nach kurzem Zögern springen die beiden ein und geben ein erfolgreiches Konzert. Alfons bekommt einen Artikel von Justus zugeschickt, in dem er sich quasi schon zum Sieger erklärt. Alfons ärgert sich und will Vanessa noch besser trainieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy hofft, dass sich das Mobbing gegen Julius dank seiner beherzten Aktion erledigt hat. Ein Trugschluss. Leni taucht aufgeregt bei ihrem „Date“ mit Jakob auf. Während sie auf ihn wartet, durchstöbert sie sehnsüchtig seine Sachen – keine gute Idee.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie lehnt Simones Angebot brüsk ab. Unfähig, ihre Situation zu ändern, richtet sie ihren Frust über die gescheiterte Karriere gegen Chiara. Vanessa lässt sich darauf ein, mit Yannick zu flirten – als der sie aber zu einem Date provoziert, erkennt sie, dass sie mit dem Feuer spielt. Eine Wette zwischen Daniela und Marian bringt auch Ben und Kim in Wettkampflaune. Wie findet man auf schnellstem Wege ein passendes Date für Marian?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik wird von Gewissensbissen geplagt, die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Notgedrungen hält sich Erik an seine Lügen und merkt dabei schon bald, wie unausgegoren sie sind. Nazan leidet in der hellhörigen WG unter Schlafmangel, und sie beschließt, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Spontan schlägt Nihat vor, dass sie in die Jungs-WG einzieht. Nazan lehnt das Angebot dankend ab, woraufhin Nihat ihr eine Wette vorschlägt.

(cg/spot)