12.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" wird Hannes wegen illegalen Diamantenschmugels verhaftet. Rosalie befürchtet in "Sturm der Liebe", dass ihr Postkartenschwindel auffliegt. Laura arbeitet in "GZSZ" fieberhaft an ihrer Rache gegen Katrin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hannes wird von der Polizei wegen illegalen Diamantenschmugels abgeführt. Thomas durchschaut Vivien, hat sie ihm etwas untergeschoben? Wie wird Hannes reagieren? Antons Outing wird von Bens Problemen mit der Krankenkasse durchkreuzt. Anton zieht sich gekränkt zurück, doch da fängt Ben ihn wieder ein, und Anton steht vor der Familie zu seiner Homosexualität. Nur Walter kommt gar nicht damit klar.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja und Lucy nehmen schweren Herzens Abschied von Napoleon, der nun ausgewildert werden soll. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht, da der Hase mittlerweile sehr zutraulich geworden ist. Rosalie fürchtet, dass ihr Betrug mit der gefälschten Postkarte auffliegt, und gesteht Michael deshalb alles. Der ist empört und fordert, dass sie sich bei André entschuldigt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Till sich endlich eine Möglichkeit bietet, Ute zu küssen, lässt er diese Gelegenheit rücksichtsvoll verstreichen. Doch ist das tatsächlich der richtige Weg, um Ute zu erobern? Easy ist der Meinung, die Anzeige wegen seines Kusses ignorieren zu können. Doch dann wird ihm klar wird, dass die Anzeige Julius‘ Adoption gefährden könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Finn Malu bitter vorwirft, sein Vertrauen missbraucht zu haben, stellt sie enttäuscht Justus zur Rede, weil der sie hintergangen hat. Jenny ist wie vor den Kopf gestoßen, als Georg gegen ihren Rat darauf besteht, das Gerücht über seine Erkrankung zu dementieren. Doch Jenny gibt nicht auf. Lucie fühlt sich mit ihrer Angst um Moritz nicht ernst genommen. Doch dann erkennt sie, dass sie ihre Angst Moritz zuliebe überwinden muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura wird in ihrem Racheplan gegen Katrin unterbrochen. Dennoch hofft sie weiterhin, irgendwas zu finden, womit sie sich an Katrin rächen kann. Felix ist von Lauras Racheplänen genervt, und es entbrennt ein Streit. Paul gegenüber zeigt sich Nihat enttäuscht: Für Lilly kommt offensichtlich nicht infrage, dass zwischen ihnen mehr als nur Sex sein könnte. Er ahnt nicht, dass Lilly nicht länger die Augen vor dem Offensichtlichen verschließen kann.

