14.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" suchen Jakob und Bambi ein teures Geschenk für Saskia. Daniela beeindruckt Kim in "Alles was zählt" mit ihrem Arbeitseifer. In "GZSZ" schafft Yvonne es nicht, Felix aus dem Weg zu gehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Für Benedikt steht fest, dass die Mitglieder der Wohngemeinschaft hinter dem Anschlag bei HuberBau stecken. Doch der wahre Täter ist woanders zu finden. Angespornt von Eva beschließen Jakob und Bambi, eine teure Überraschung für Saskia zu besorgen. Doch Saskia ist über das Ergebnis zunächst mehr erschrocken als begeistert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa beichtet Christoph, den Abend mit Yannick verbracht zu haben. Obwohl er das Geständnis locker nimmt, kann Vanessa sich nicht verzeihen. Kim ist positiv überrascht, wie gut ihre Mutter sie im „Prunkwerk“ vertreten hat. Sie ahnt nicht, wie weit Daniela dafür gegangen ist. Jenny lässt die Kritik ihrer Eltern an sich abprallen. Sie steht zu ihrer Entscheidung und genießt den beruflichen Erfolg.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily kann nicht fassen, dass Janani Philip quasi eine Absolution erteilt. Obwohl er seiner Mutter einerseits dankbar ist, dass sie ihn nicht verurteilt, hadert er andererseits, ob er seiner Sehnsucht nach Patrizia nachgeben soll. Yvonne nimmt sich fest vor, Felix im Krankenhaus aus dem Weg zu gehen, kann ihren Vorsatz aber nicht lange durchhalten. Als ihr Lilly gegenüber sogar ein verräterischer Kommentar entfährt, kommt es zur Eskalation.

(cg/spot)