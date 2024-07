Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle will Yannick vor einer Dummheit bewahren. (cg/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" kann Stella ihrer Mutter in einem verzweifelten Moment helfen. Isabelle will Yannick in "Alles was zählt" von einem voreiligen Entschluss abhalten. In "GZSZ" versucht Jonas, seine Gefühle für Flo in einen Lovesong umzusetzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella unterstützt ihre Mutter in einem verzweifelten Moment. Doch die neugefundene Nähe ist nur von kurzer Dauer. David verdächtigt Stinker, Majas Froschi gestohlen zu haben, was Tobias nicht gefällt. Charlotte droht, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, und erkennt durch die Hilfe alter und neuer Freunde, dass ihr eigentlicher Weg anders ist, als sie zuerst dachte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle versucht verzweifelt, Yannick davon abzuhalten, eine vorschnelle Entscheidung zu treffen. Lucie findet den Börsengang von Steinkamps Sport und Wellness spannend und bedauert, nicht dabei sein zu können. Da bietet ihr Justus eine Gelegenheit. Charlie setzt alles daran, ihren Werbevertrag zu erfüllen, und ignoriert dabei rücksichtslos Leylas Bedenken, was sie schnell bereut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Emily überwinden ihre Differenzen und retten die Eröffnung des FFR. Die erfolgreiche Zusammenarbeit bringt Emily zum Nachdenken: Sollten sie die gemeinsame Agentur wirklich aufgeben? Jonas fehlt die Inspiration für neue Songs, bis er sich in die Idee verliebt, seine Gefühle für Flo in einem Liebeslied auszudrücken. Ohne Peinlichkeiten über die Liebe zu schreiben, erweist sich jedoch als schwierig.