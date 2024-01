Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 09.01.2024, 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" will Merle mit Gunter nach Costa Rica. Benedikt versucht sich in "Unter uns" an Patrizia heranzuspielen. In "Alles was zählt" sagt Miray ihre Teilnahme an der Datingshow doch nicht ab.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle plant eine Reise nach Costa Rica mit Gunter, doch dieser misstraut dem Frieden zwischen Julius und Carla. Als Merle Gunter mehrfach mit Ceyda sieht, spürt sie leise Eifersucht aufkeimen. Marvin lehnt die Annäherungsversuche von Leyla ab, denn seine Gedanken kreisen um Franka. Als Franka sich für ihr Verhalten entschuldigen will, missversteht sie eine Umarmung von Leyla und Marvin.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Philipp wird zu einer hinterlistigen Idee im Zusammenhang mit Wilma inspiriert. Gleichzeitig äußert Ana gegenüber Wilma negative Meinungen über Philipp, was zu einem ersten Streit zwischen den beiden Frauen führt. Philipp versucht, die Situation zu bereinigen, indem er Wilma am See begegnet. Plötzlich hängt ihr Leben an seinen Entscheidungen. Alexandra erwischt Theo dabei, wie er fast bei der Arbeit einschläft. Gegenüber Lale gesteht er, dass er seit Tagen unter Schlafstörungen leidet. Als Lale ihn zu einer Kletterwand führt, um sich auszupowern, fühlt sich Theo etwas unter Druck gesetzt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia begegnet bei ihrem Date einem arroganten Mann, dem sie künftig nicht so einfach ausweichen kann, da er sich als Valentin, Paulas Schwarm, entpuppt. Benedikts Versuch, sich über Ute an Patrizia heranzumachen, scheitert, als die Situation zwischen den beiden Frauen eskaliert. Als Bambi versucht, Ronja das Autofahren beizubringen, gerät der Unterricht außer Kontrolle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela und Henning schmieden einen Plan und stoßen dabei unerwartet auf eine Spur. Sie wollen herausfinden, was dahintersteckt. Als der Plan konkreter wird, überkommt Isabelle die Angst. Doch sie steht damit ganz allein da. Miray kann sich nicht dazu durchringen, ihre Teilnahme an der Datingshow wie versprochen abzusagen. Wird Lars schließlich Verständnis zeigen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner warnt Philip vor Jessica, da er ihre Veränderung nicht glaubt und ihr vorwirft, nur an Philips Geld interessiert zu sein. Tobias konfrontiert Carlos mit seinen Versprechungen bezüglich des Fahrstuhls. Carlos bietet ihm stattdessen den freien Posten des Bauleiters an. Für den Moment halten Carlos und Tobias zusammen, was Alicia positiv auffällt.