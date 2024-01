Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Elyas hat an seinem Probearbeitstag Stress. (cg/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" eckt Elyas an seinem erstem Probearbeitstag bei Carla an. Ronja ist in "Unter uns" erleichtert, als ihr Fahrlehrer ihr die Angst vor dem Fahren nimmt. In "Alles was zählt" wagt Miray die Aussprache mit Lars.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas erlebt seinen Schnuppertag im "Carlas" und gerät sofort mit Carla in Konflikt. Simon kann vermitteln und bringt Elyas in die Schranken. Obwohl Mo eigentlich beeindruckt von Elyas' Einsatz ist, sieht er seinen Sohn während der Arbeitszeit ziellos durch die Stadt schlendern und ist erneut enttäuscht. Franka erlaubt Marvin, bei ihr zu übernachten, und in Marvin keimt die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Er entscheidet sich, offen über seine Vergangenheit im Gefängnis zu sprechen, doch Franka reagiert abweisend und lässt Marvin verwirrt zurück.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Ana die Nachricht erhält, dass Wilma über den Berg ist, fühlt sie sich erleichtert. Philipp hingegen versucht, Wilmas Testament zu fälschen, da er glaubt, dass sie kurz vor dem Tod steht. Im Krankenhaus stellt er jedoch fest, dass es genau das Gegenteil ist. Alfons' Vorhersage, dass Hildegards Los bei der Tombola gewinnt, erweist sich als wahr, und die Sonnbichlers sind überglücklich. Doch dann macht Alfons eine erschreckende Entdeckung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt befürchtet, durch seine klare Ansage Patrizia als Geschäftspartnerin verloren zu haben. Als sie jedoch trotzdem unterschreibt, feiert Benedikt den Erfolg und ignoriert Utes Warnung. Ronja ist erleichtert, als ihr Fahrlehrer ihre Angst vor dem Fahren nimmt, ahnt jedoch nicht, was er wirklich für sie empfindet. Während Paula sich auf ihr Date mit Valentin freut, ist Cecilia überzeugt, dass ihre Freundin auf einen Blender hereinfallen wird.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem es Deniz nicht gelungen ist, Chiara davon zu überzeugen, ihre Karriere nicht aufzugeben, setzt er auf ein riskantes Manöver. Miray plagt ein schlechtes Gewissen gegenüber Lars. Mit Ben und Kims Hilfe schafft sie es, sich mit ihm auszusprechen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Laura gehen unterschiedliche Wege, um die Konkurrenz auszuschalten. Emily versucht, Kosten zu sparen, während Laura den geheimnisvollen Mitplayer aufdecken will. Laura hat Erfolg, aber der Schock am Ende ist groß. Alicia weicht Tobias' Vermutungen aus, und die beiden trennen sich in Unstimmigkeit. Erkennt Alicia dennoch, dass Gefühle für Carlos nicht lohnenswert sind? Löst sie sich endgültig von ihm?