22.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" haben Robert und Cornelia ein Date. Saskia ist bei "Unter uns" gezwungen, wieder in der Konditorei zu arbeiten. Später wird Jenny in "Alles was zählt" während eines Livestreams bloßgestellt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie bezweifelt, dass David hinter ihrem Rücken mit Gregor als Investor arbeiten will. Als Gregor jedoch den Beweis liefert, schließt Amelie mit ihm den Pakt: Sie werden David aus dem Hotel jagen! Mona fällt durch die Prüfung und wirft Jens vor, seine Funktion als Prüfer für seine persönliche Rache an ihr missbraucht zu haben. Tatjana trifft Jens zufällig und erfährt, dass sich Mona irrt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Robert und Cornelia haben am Abend ein Date. Während Cornelia im Glück schwelgt, will Robert das erste Rendezvous zu etwas ganz Besonderem machen und schmückt die Almhütte im Stil ihrer früheren Jugendpartys. Alfons kommt von der Preisverleihung zurück und präsentiert stolz seine fünfte goldene Portiersnadel. Als Vanessa sie fasziniert betrachtet, steckt er sie ihr als Dank für ihre Hilfe bei der Vorbereitung für den Wettbewerb und als Glücksbringer an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskia sieht sich gezwungen, wieder in der Konditorei zu arbeiten. Doch überraschenderweise tut ihr die Arbeit ausgesprochen gut. Die Freude über diesen Umstand währt jedoch nicht allzu lange, denn dann passiert ihr etwas Unvorstellbares. Ute lässt Benedikt abblitzen und erzählt Till von der Aktion. Wie wird Till darauf reagieren?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz und Marie geraten in eine heftige Auseinandersetzung wegen Maries Aussage. Überfordert entzieht sich Marie und droht, nicht zur Anhörung vor dem BDE zu gehen. Richard hofft, Georg während eines Livestreams bloßstellen zu können. Doch bei Georg zeigen die ihm verabreichten Teein-Kapseln keine Wirkung – ganz anders bei Jenny.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John kennt seinen Bruder gut genug, um ihm dessen Ausreden nicht abzunehmen. Nachdem er über Lilly und Nazan mitbekommen hat, dass Philip im Krankenhaus geschlafen hat, stellt John ihn zur Rede. Als Katrin merkt, dass Maren Tobias skeptisch gegenübersteht, lädt sie Maren zum Dinner dazu. Die erhoffte Herzlichkeit will nicht aufkommen, worauf sich Tobias zurückzieht. Als Katrin Marens wahren Grund für die Zurückhaltung erkennt, ist sie gerührt.

