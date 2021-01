27.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Ben gerät bei "Rote Rosen" immer mehr in Geldnot. In "Unter uns" wird Nika eifersüchtig, als sie Connor mit einer schönen Frau sieht. Chiara sieht in "Alles was zählt" doch noch eine Chance für eine Karriere als Sololäuferin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben setzt es zu, dass er nichts zur Haushaltskasse beisteuern kann. Merle stößt mehrfach mit Tina zusammen: wegen ihres ruppigen Verhaltens Hannes gegenüber, wegen Kostendruck in der Gärtnerei… Jens und Mona schweben im Glück. Da erfährt Jens entsetzt, dass man ihn in Paris erwartet. Denn Lin hat heimlich den unterschriebenen Arbeitsvertrag zurückgeschickt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael besteht darauf, dass André gemeinsam mit Leentje wieder in die Scheune zieht. André macht das sichtlich nervös, da er nun auch Michael und Rosalie etwas vormachen muss. Vanessa ist wehmütig, weil Robert jetzt mit Cornelia zusammen ist. Sie hofft, dass ihre Therapie anschlägt und sie wenigstens bald wieder Sport machen kann. Doch als der Arzt ihr mitteilt, dass sie um eine OP nicht herumkommt, bricht sie in Alfons‘ Armen zusammen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika wird eifersüchtig, als sie Connor mit einer schönen Frau sieht. Seine Erklärung macht sie noch wütender. Julius vertraut seine Liebesgeheimnisse Monika und nicht Easy an. Dabei dachte Easy, dass eigentlich er der perfekte Zuhörer sei. Saskia ist erleichtert, weil Till ihren Angriff unbeschadet überstanden hat. Till lässt die Elektrik der Konditorei reparieren, doch es warten weitere Probleme auf Saskia.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Moritz und Chiara erfahren, dass die Kader-Sperre für den Einzellauf aufgehoben wurde, sieht Chiara ihre Chance gekommen, als Sololäuferin durchstarten zu können. Kim und Ben sind wegen Nils‘ ersten Tags in der Kita ziemlich nervös und wollen alles richtig machen. Doch dann kommt es zu einem schwerwiegenden Missverständnis.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix hat Mitleid mit Laura, doch hadert er auch mit ihrer Rachsucht. Dennoch erleben die beiden endlich mal wieder einen befreienden Moment. Emily fühlt sich von Paul missverstanden, und die beiden gehen zerstritten auseinander. Als Emily jedoch begreift, wie wichtig Paul die Pärchen-Auszeit war und für wie selbstverständlich sie ihren Ehemann manchmal nimmt, legt sie sich für eine Versöhnung richtig ins Zeug.

