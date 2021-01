29.01.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina und Bambi lassen sich tatsächlich scheiden. Was eigentlich als Schlussstrich gedacht war, hat jedoch den gegenteiligen Effekt: Plötzlich lodert das längst erloschen geglaubte Feuer zwischen den beiden wieder auf. Ute beendet Tills und Benedikts Pokerduell entschieden, bevor Till Benedikt eine Lektion erteilen kann. Trotzdem ist Till nicht länger bereit, sich von Benedikt provozieren zu lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus beschließt nur widerwillig, Georg von der Schwangerschaft zu erzählen, aber dessen Reaktion überrumpelt ihn dann sehr. Deniz‘ Erklärung für seine Einzellauf-Entscheidung prallt am enttäuschten Moritz ab; doch dann bekommt Deniz unerwartet Hilfe. Vanessa ist erleichtert, ein wenig Abstand gewonnen zu haben. Sie ahnt nicht, dass Yannick überhaupt nicht bereit ist, seine Liebe zu ihr aufzugeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat gibt Lilly gegenüber mit seinem angeblichen Superurlaub an. Lilly macht schon wieder einen Rückzieher, als Nihat sich durchringt, sie zum Kaffee einzuladen. Er will ihr endlich etwas gestehen. Dann bekommt Nihat mit, dass er nicht der Einzige ist, mit dem Lilly sich trifft. Katrin ist wie vor den Kopf gestoßen, als Tobias sie ungerecht angeht und stehen lässt. Auf ihre Anrufe reagiert er nicht. Katrin fragt sich, ob sie ihm trauen kann.

(cg/spot)