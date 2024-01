Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Noch ahnt Toni (r.) nicht, dass sie erpresst wird. (cg/spot)

SpotOn News | 19.01.2024, 11:01 Uhr

In "Unter uns" lässt sich Henry von Ronja zu einer privaten Fahrstunde überreden. Lucy will Henning in "Alles was zählt" endlich die Wahrheit sagen und in "GZSZ" wird Toni erpresst.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias gesteht Easy, beim Anblick seines Kindes bei der Ultraschalluntersuchung nichts gefühlt zu haben. Ist er als Vater etwa ungeeignet? Henry lässt sich von Ronja zu einer privaten Fahrstunde überreden. Nicht wirklich legal, aber was soll da schon schiefgehen? Eine Menge. Nach ihrem verwirrenden Traum von Valentin will Cecilia ihm aus dem Weg gehen. Dumm nur, dass er Paula zuliebe einen versöhnlichen Schritt auf sie zumacht.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Endlich gibt es eine heiße Spur zu Jennys Doppelgängerin. Justus will etwas vorschnell reagieren, doch Simone hält dagegen. Leyla kann beim Vorlaufen überzeugen. Sie hofft schon auf einen Platz im WM-Kader, als Fries plötzlich ein ganz anderes Problem mit ihr hat. Lucie verspricht Yannick, Henning die Wahrheit zu sagen. Als sie jedoch mit Hennings Vaterstolz konfrontiert wird, verlässt sie der Mut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Toni das schlechte Gewissen plagt, letzte Woche bei der Razzia einen großen Fehler begangen zu haben, ahnt sie nicht, dass sie dadurch ins Visier geraten ist und erpresst wird. Katrin glaubt Laura und Moritz kein Wort, die leugnen, etwas mit dem Desaster auf dem Fashion-Event zu tun zu haben, was ihre Wut auf Laura und damit auch auf Emily entfacht.