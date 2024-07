Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Tobias (v.) will sich von David nicht helfen lassen. (cg/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" will sich Tobias bei der Suche nach dem verschwundenen Stinker nicht helfen lassen. Lucie unterstützt Justus in "Alles was zählt" tatkräftig beim Börsengang. In "GZSZ" lehnt Katrin Emilys Friedensangebot ab.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Susanne scheint das Ende ihrer Ehe gut zu verkraften, vergisst dabei aber Amelie, was Bambi gegen sie aufbringt. Cecilia steht vor der Herausforderung, Huber-Bau und die Suche nach einem neuen WG-Mitbewohner gleichzeitig zu meistern. Unter Druck bei der Arbeit erhält sie unerwartete Unterstützung. Tobias gerät in Panik, als Stinker verschwindet, lehnt jedoch Davids Hilfe ab, was fatale Folgen haben könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie hilft Justus tatkräftig beim Börsengang und stößt dabei auf Informationen, die sie zu einer bedeutenden Vermutung führen. Charlie fühlt sich nach einem Gespräch mit Isabelle mit ihren Sorgen alleingelassen, versucht jedoch tapfer, ihren Mut nicht zu verlieren. Miray akzeptiert die Wahrheit und genießt den Moment.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin lehnt Emilys Friedensangebot ab. Kurz darauf erhält die Agentur eine Einladung zu einem wichtigen Pitch. Wird Katrin ihre Meinung ändern und Emily noch eine Chance geben? Erik verbringt einen tollen Tag mit seinen Freunden, während Toni arbeiten muss. Begeistert will Erik seiner Liebsten ebenfalls einen romantischen Ausflug ermöglichen, übertreibt es dabei aber.