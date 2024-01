Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Durch Jennys Freilassung gerät Kilian unter Druck. (cg/spot)

SpotOn News | 23.01.2024, 11:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" zweifelt Ana an ihrer Beziehung mit Philipp. Jennys Freilassung setzt Kilian in "Alles was zählt" unter Druck.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Klaas führt bei Franka zu Hause eine Allergie-Desensibilisierung durch. Als Jördis in die Behandlung platzt, hat sie den Eindruck, die beiden in flagranti zu erwischen. Die Situation zwischen den beiden Freundinnen kocht hoch. In die Enge getrieben gesteht Franka, komplett verschuldet zu sein. Im "Drei Könige" tagt der Önologen-Verband. Für Carla sehr unangenehm, weil der Biosiegel-Skandal ihr immer noch anhaftet. Soll sie dem Verband reinen Wein einschenken und klarstellen, dass nicht sie, sondern Malte für den Betrug verantwortlich ist? Doch bevor sie dazu kommt, steht plötzlich ein Geist aus ihrer Vergangenheit vor ihr: Michael, der Vater ihres Sohnes Timo.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent soll gegenüber der Polizei abstreiten, die abgelaufenen Medikamente an den Bauern weitergegeben zu haben. Doch er erweist sich als bedingungslos ehrlich und kann die Wahrheit nicht leugnen. Währenddessen zweifelt Ana immer mehr an ihrer Beziehung mit Philipp. Ist er wirklich der Richtige für sie? Yvonne und Christoph wird schlagartig klar, dass sie einen großen Fehler begangen haben. Dennoch kann Yvonne ein wenig aufatmen: Der Krebs ist nicht zurück! Die Diagnose galt einer anderen Patientin. Doch das schlechte Gewissen droht sie einzuholen. Soll sie Erik den Seitensprung beichten?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella möchte Tobias von ihrem Fachwissen überzeugen und ignoriert fatalerweise seine scheinbar unlogische Anweisung. Britta ist sichtlich verletzt, als Theo ihr Geständnis ignoriert. Während Britta sich zurückzieht, sorgt Ute dafür, dass Theo seine kalte Reaktion bereut. Easy wehrt sich gegen Ringos Meinung, dass seine Freunde Easys Selbstlosigkeit ausnutzen. Leider scheint Ringo recht zu behalten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist überzeugt, den Job sicher in der Tasche zu haben, als er auf ein unerwartetes Hindernis stößt. Simone nimmt die glückliche Wendung zum Anlass für einen großen Appell an ihre Lieben. Hanna denkt ernsthaft über Ralfs Angebot nach. Als Imani das mitbekommt, macht sie sich Sorgen. Doch Hanna ist alles andere als naiv.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ist fassungslos: Ist Toni wieder rückfällig geworden? Während sie anfangs nicht weiß, was sie tun soll, setzt sie Toni schließlich die Pistole auf die Brust: Sie muss sich endlich professionelle Hilfe suchen. Yvonne zeigt zwar Verständnis für das Anliegen von Lukas' Mutter, macht aber auch klar, dass sie das ihrem Sohn dann aber selbst beibringen muss.