05.02.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" findet Simon dank Sara eine neue berufliche Perspektive. Leentje schafft es in "Sturm der Liebe", André und Werner zu versöhnen. In "Unter uns" hilft Monika Julius bei einer Liebesangelegenheit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon kann im Gespräch mit Ellen keine neue berufliche Perspektive finden. Doch als er Ben bei dessen Rückenleiden hilft und Saras aufopferungsvoller Pflegearbeit im Krankenhaus erlebt, erwacht in ihm zu Ellens Erstaunen der Berufswunsch Physiotherapeut. Weil Tatjana hinter Monas Rücken deren Regal durch eine Fremdfirma produzieren lassen wollte, kündigt sie Tatjana enttäuscht die Zusammenarbeit.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Leentje schafft es, André und Werner zu versöhnen, woraufhin André auch seinen alten Posten als Chefkoch wiederbekommt. Während André sehr glücklich ist, fragt Leentje sich, wie nun ihre gemeinsame Zukunftsplanung aussieht. Amelie steht zu ihrer Kündigung und ist nicht bereit, noch einmal mit Werner zu reden. Als sie erfährt, dass der Gnadenhof zwangsversteigert werden soll, beschließt sie spontan mitzubieten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute erkennt, dass Benedikt ein provokantes Spiel mit ihr treibt. Um ihm und sich selbst zu beweisen, dass er sie kalt lässt, geht sie auf das Spiel ein. Ringo ist dankbar, als Monika ihm in Julius‘ Liebesangelegenheit als Ratgeberin zur Seite steht. Niemand ahnt, dass Monikas Hilfsbereitschaft ihr zum Verhängnis werden wird. Als Bambi und Sina sich ein weiteres Mal verwirrend nahekommen, müssen sie sich fragen, was zwischen ihnen noch ist.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph nimmt Henry mit in die Wohngemeinschaft. Als er Simone um Hilfe wegen der Betreuung bitten muss, kommt es zu einem Streit. Christoph ahnt nicht, dass Henry die Auseinandersetzung mitbekommen hat. Daniela lockt Michael Rieck erfolgreich in die Falle. Michael will sich das jedoch nicht so einfach gefallen lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura und Moritz lassen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig zu provozieren. Und auch Gerner gefällt Lauras Anwesenheit nicht. Er misstraut ihr. Und genau dieses Misstrauen will Moritz nutzen, um Laura zu diskreditieren. Philip ist gerührt, dass Patrizia bedingungslos zu ihm steht. Auch wenn das für beide den Bruch mit John bedeutet. Gemeinsam wollen sie in die Zukunft blicken und trauen sich ganz offiziell als Paar in die Öffentlichkeit.

(cg/spot)