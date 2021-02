08.02.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" erfährt Monika, dass der Anschlag auf die Beachbar ihr galt. Die Suche nach Henry zehrt in "Alles was zählt" an Christophs Nerven. In "GZSZ" macht sich Moritz nach Yvonnes Sturz große Vorwürfe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Saskia einen Albtraum hat, spielt Bambi dessen Bedeutung herunter. Der Traum erweist sich aber als Vorbote eines dramatischen Schicksalsschlags. Ute entzieht sich zwar Benedikts Anziehung, versinkt aber im Gefühlschaos. Sie kann nicht länger leugnen, dass er sie alles andere als kalt lässt. Monika ist fassungslos: Der Anschlag auf Easys Beachbar galt ihr! Umso erstaunter ist sie, als sie erfährt, wer für das Attentat verantwortlich ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara fällt es nicht leicht, sich vom Paarlauf auf den Einzellauf umzustellen. Das bereitet Deniz einige Sorgen, und er sieht sich gezwungen, eine unbequeme Entscheidung zu treffen. Henry ist verschwunden. Und die Suche nach ihm zehrt gewaltig an Christophs Nerven. Dann wird Henry auch noch ausgerechnet von Yannick gefunden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni erklärt sich bereit, für ein Shooting von Sunny als Model einzuspringen. Dabei lernt sie den charmanten Zeitungsredakteur Sam kennen. Sein offensichtliches Interesse schmeichelt ihr, bis Sam in die Vollen geht und Toni küssen will. Laura und Moritz sind nach Yvonnes Sturz gleichermaßen schockiert und bangen um sie. Moritz macht sich große Vorwürfe. Nutzt Laura die Gelegenheit, ihn vor Gerner in die Pfanne zu hauen?

(cg/spot)