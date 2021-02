10.02.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" verleugnet Britta Robert ihrer Model-Freundin gegenüber. Bei "Alles was zählt" geht Maries Versuch, Lucie zu unterstützen, schief. Später wird Johanna in "GZSZ" vom Unterricht suspendiert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi hofft, dass Saskia ihre Schuldzuweisung gegen ihn wegen Aarons Atemstillstand zurücknimmt. Doch er muss eine böse Überraschung erleben. Britta verleugnet Robert ihrer Model-Freundin gegenüber. Daraufhin fragt sich Robert, ob eine Beziehung mit Britta überhaupt noch Sinn macht. Ihre Antwort darauf haut nicht nur ihn um.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela möchte, nachdem sie äußerst unangenehme Erfahrungen mit Michael Rieck gemacht hat, aus den Erpressungen aussteigen. Doch ihre kriminellen Aktivitäten haben bereits zu Konsequenzen geführt. Marie versucht, Lucie bei der Organisation des Rhein-Ruhr-Cups zu unterstützen, dann unterläuft ihr allerdings ein schwerer Lapsus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna wurde vom Unterricht suspendiert – sie und ihre Freunde wurden mit Alkohol erwischt. Katrin reagiert ungehalten und droht ihr Konsequenzen an. Ausgerechnet da mischt sich Tobias ein. Zwischen Lilly und Nihat scheint der Wurm drin zu sein. Doch Nihat startet einen letzten Versuch: Er lässt durchblicken, dass er sie für ein gutes Team hält. Lilly ist überfordert und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Im entscheidenden Moment schweigt sie.

