SpotOn News | 30.01.2024, 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" wirft Carla ihren Job im "Carlas" hin. Jenny leidet in "Alles was zählt" unter dem Hass, der ihr im Internet entgegenschlägt. In "GZSZ" erleidet Toni einen Zusammenbruch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla kündigt nicht nur Britta die Freundschaft, sondern schmeißt auch ihren Job im "Carlas" hin, um mit Michael in die USA zu gehen. Entsetzt stellt Britta sie zur Rede und stellt geschockt fest: Offenbar existiert Michael nur in Carlas Vorstellung. Jördis ist berührt von Klaas' Offenheit. Die beiden reden sich ein, nur gute Freunde zu sein und ihr Projekt trotzdem gemeinsam durchziehen zu können. Und plötzlich finden sie sich bei einem gemeinsamen Theaterbesuch wieder – ausgerechnet arrangiert von Mo, der statt ins Theater lieber mit Julius ins Kino geht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tief verletzt kündigt Alexandra Yvonne die Freundschaft und läuft plötzlich Tom in die Arme. In ihrer Not vertraut sie sich ihm an und bittet ihn um einen Gefallen. Er kümmert sich rührend um sie und sichert ihr seine volle Unterstützung zu. Fassungslos konfrontiert Alexandra später auch Christoph mit ihrer Entdeckung und verpasst ihm vor lauter Wut eine Ohrfeige. Katja schlägt Markus vor, Vincent als Gestütsleiter am "Fürstenhof" einzustellen. Werner stellt jedoch eine entscheidende Bedingung, die auch Markus betrifft. Als dieser davon erfährt, fühlt er sich von Katja übergangen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Tobias für einen Gerichtstermin ausfällt, springt Stella für ihn ein. Danach beschleicht sie die Ahnung, dass Tobias' Zustand kein Zufall ist. Nadine spürt deutlich, dass ihre Tochter etwas belastet. Die Wahrheit erweist sich als schlimmer als alles, was sie sich in ihrer Sorge ausgemalt hat. Durch Paulas vehemente Fürsprache zieht Valentin in die WG ein. Sein Einzug hat allerdings nicht nur für Paula einen bitteren Beigeschmack.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny leidet unter dem Hass, der ihr in den Kommentarspalten im Internet entgegenkommt. Ihr Versuch, den Hass zu ignorieren, schlägt ordentlich fehl. Hanna hat einen Weg gefunden, wie sie aus der Bürgschaft kommt. Dafür braucht sie Ralfs Unterschrift. Leyla erkennt verzweifelt, dass sie ihrer Versagensangst nicht entkommen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni weiß, dass Behrens sie ausliefern wird und will in einem letzten Kraftakt das Schlimmste verhindern. Als sie scheitert, bricht sie verzweifelt zusammen. Emily wendet sich enttäuscht von Laura ab, die sich kurz darauf für ihr Verhalten entschuldigt. Emily weiß nicht, ob sie Laura verzeihen kann, als sie ein überraschendes Angebot erhält.