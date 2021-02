12.02.2021 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Luke springt bei "Unter uns" als Ersatzpapa für Amelie ein. In "Alles was zählt" fordert Ben Isabelle auf, das erpresste Geld an ihre Opfer zurückzuzahlen. Unterdessen geht Nazan in "GZSZ" auf Distanz zu Felix.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Sina kurzentschlossen einen Kinderkarneval für Amelie organisiert, ohne Bambi dabei einzubeziehen, sieht Luke die Gelegenheit gekommen, um als Ersatzpapa zu punkten. Easy entschließt sich aus Vernunftgründen dazu, Monika die Beachbar zu verpachten. Doch sein Bauchgefühl sagt ihm, dass das eigentlich keine gute Idee ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist frustriert, dass sie nicht mehr für die deutschen Meisterschaften qualifiziert ist und lässt sich ablenken … Ben fordert Isabelle auf, das erpresste Geld an ihre Opfer zurückzuzahlen. Wird Isabelle Bens Forderung nachkommen? Ina sorgt sich um Yannick und ahnt nicht, dass der sich gerade von seinem Liebeskummer ablenkt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan hat die Nase voll von Felix. Sie kann und will ihm nicht mehr vertrauen. Und sie kann auch nicht vergessen, wie sehr er sie gekränkt und verletzt hat. Doch als Felix sie mit einem Geschenk überrascht, ist sie wider Willen berührt. Katrin muss feststellen, dass sie sich geändert hat und Tobias nicht belügen will. Sie will ihm alles sagen. Doch das Wissen, dass diese Nachricht ihr Verhältnis zu Tobias verändern wird, lässt Katrin zögern.

