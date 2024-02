Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Benedikt ist ausgebremst, als Patrizias Wunscharchitekt das gemeinsame Projekt absagt. (cg/spot)

SpotOn News | 01.02.2024, 11:00 Uhr

In "Rote Rosen" klaut Leyla ein Tretboot. Patrizia weiß in "Unter uns" nicht, ob sie Benedikt uneingeschränkt vertrauen kann. In "Alles was zählt" kann Hanna sich aus der gemeinsamen Bürgschaft mit Ralf befreien.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina bekommt ein tolles Angebot: Sie könnte im Winter für drei Monate in Andalusien bei einem Raku-Workshop mitarbeiten. Ben ist strikt dagegen. Wie soll der Alltag ohne sie funktionieren? Aber Tina lässt sich nicht beirren und fällt eine eigene Entscheidung. Leyla und Marvin spielen miteinander – wer meldet sich zuerst? Dann treffen sie sich eher zufällig und Leyla klaut in ihrem Übermut ein Tretboot. Kurz vor einem leidenschaftlichen Kuss steht plötzlich die Polizei vor ihnen. Doch Leyla nimmt die Schuld auf sich und die zwei landen nach der Aufregung zusammen im Bett.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Aufgrund eines Hackerangriffs fällt das gesamte Buchungssystem im "Fürstenhof" aus und es herrscht Chaos. Christoph bittet kurzerhand Theo um Hilfe. Dieser will ihn auf keinen Fall enttäuschen und versucht alles, um das Problem zu lösen. Christoph zeigt sich beeindruckt und nimmt spontan seine Abmahnung zurück. Philipp behauptet vor Vincent, gerade erst mit Zoe zusammengekommen zu sein, und kann ihn überzeugen, Ana erst einmal nichts davon zu sagen. Diese fiebert währenddessen aufgeregt Apollos Operation entgegen. Als die Tierärztin plötzlich einen Unfall hat, muss Vincent eine schwere Entscheidung treffen. Wird er Apollo operieren und damit womöglich endgültig seine Approbation verlieren?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt und Patrizia arbeiten Hand in Hand, als es Probleme mit einem Architekten gibt. Ob sie einander vertrauen können, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Ringo schießt übers Ziel hinaus, als er herausfinden will, wer im Viererleih Energie verschwendet. Seine Spionage bleibt jedoch nicht unentdeckt. Nachdem Britta impulsiv ihre Affäre mit Theo gebeichtet hat, macht die Neuigkeit schnell die Runde und sorgt für einige Irritation.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Jenny überrascht von Kelly Weiss' Seitenwechsel ist, muss Kilian wütend eine Niederlage hinnehmen. Lucie bringt es nicht über sich, Henning die Wahrheit zu beichten, doch ihr Vater kommt selbst dahinter. Hanna kann sich aus der gemeinsamen Bürgschaft mit Ralf befreien und genießt nicht nur vor Ralf ihren Triumph.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia und Lilly sind froh, dass Toni endlich einsieht, ihre Sucht nicht ohne Hilfe bewältigen zu können. Während sie an Tonis Seite sind, sorgt sich Erik aus der Ferne. Dass er sie bestärkt, macht Toni Mut für die Entgiftung. Jonas scheint auf einem guten Weg: Er macht Fortschritte in der Reha. Doch die Endgültigkeit seiner Situation wirft ihn immer wieder zurück in die Sehnsucht nach seinem alten Leben.