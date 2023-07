Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paco (l.) und Jakob sind Anne auf der Spur. (cg/spot)

SpotOn News | 17.07.2023, 11:00 Uhr

In "Unter uns" kommt Jakob der flüchtigen Anne auf die Spur. Isabelle leidet in "Alles was zählt" unter dem Ende des Girlsclubs. Bei "GZSZ" sorgt sich Yvonne um die Zukunft des Mauerwerks.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Chris vom Bruch zwischen Cecilia und Theo erfährt, will er die beiden versöhnen. Cecilia wäre einer Annäherung auch nicht abgeneigt, aber was ist mit Theo? Jakob hat eine Idee, wo Anne auftauchen könnte, und bittet Paco um Unterstützung. Tatsächlich entdecken die beiden Anne, und eine wilde Jagd beginnt. Durch ein Missgeschick bricht sich Tobias den Zeh. Aber er will sein Date mit Vivien nicht abbrechen. Da heißt es Zähne zusammenbeißen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus wird von der Baureferentin schroff abgewiesen. Von unerwarteter Seite erhält er Hilfe. Isabelle leidet unter dem Ende des Girlsclubs. Als sie Kim ihre mitfühlende Seite zeigt, ergibt sich jedoch die Chance auf eine neue Freundschaft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne macht sich sehr viele Gedanken, wie es mit dem Mauerwerk weitergehen könnte. Wird Gerner einspringen und den Club retten? Saschas Auszug steht an. Emily genießt den letzten Abend mit ihm und ist vollkommen überrascht, als Sascha sie fragt, ob er dauerhaft bei ihr einziehen kann. Aber ist das wirklich eine gute Idee?