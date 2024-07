Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 24.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" lehnt die kranke Patrizia Stellas Hilfe ab. Lucie kommt in "Alles was zählt" hinter Justus' Geheimnis. In "GZSZ" geht Eriks Plan für einen romantischen Trip mit Toni schief.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia ist erleichtert, als Charlottes Plan erfolgreich ist, aber ihre Freude wird durch Benedikts Verlangen nach einer Erklärung getrübt. Stella möchte sich um ihre kranke Mutter kümmern, aber Patrizia reagiert ablehnend und scheint ihre Hilfe nicht zu wollen. Bambi erkennt seinen Fehler und versucht, ihn wiedergutzumachen, aber Susanne hat eigene Pläne und scheint nicht bereit zu sein, ihm zu vergeben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle bemüht sich verzweifelt, den Schein zu wahren, doch der Albtraum verfolgt sie weiterhin. Lucie entdeckt Justus' Geheimnis. Als sie vor eine Entscheidung gestellt wird, unterstützt sie ihn.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos verletzt sich und verbringt eine Nacht im Krankenhaus. In der Zwischenzeit ist Alicia besorgt und fragt sich, ob sie zu streng zu ihm war. Erik beschreibt Toni den geplanten Ausflug in romantischen Farben. Leider geht seine Überraschung schief, aber er will nicht aufgeben.