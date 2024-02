Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Lilly (r.) glaubt, dass Jessica (l.) das Gespräch mit Inka suchen sollte. (cg/spot)

SpotOn News | 02.02.2024, 11:01 Uhr

In "Unter uns" droht Benedikt mit seiner Notlüge vor Ute aufzufliegen. Kim versucht in "Alles was zählt", der Beziehung von Isabelle und Yannick auf die Sprünge zu helfen. In "GZSZ" will sich Jessica trotz ihres Missgeschicks im Job weiter durchbeißen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt verschweigt Ute einen Abend mit Patrizia und droht damit aufzufliegen. Sofort ist Patrizia wieder zur Stelle. Sina bemerkt besorgt Ronjas verschlossenes Verhalten. Als sich ihr eine vermeintlich logische Erklärung präsentiert, konfrontiert Sina ihre Nichte Ronja damit – zu Unrecht. Easy will Ringo durch Eifersucht zum Gestehen der Überwachungsaktion bringen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kim findet es schade, dass Isabelle und Yannick nicht mehr zueinander finden. Kann sie den beiden auf die Sprünge helfen? Während sich bei Leyla der Schlafentzug stark bemerkbar macht, ist bei Chiara der Knoten geplatzt. Findet sie bald zu alter Form zurück? Lucie versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, doch Henning wird immer misstrauischer.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lukas geht es so gut wie lange nicht mehr. Die Gerners sind eine echte Bereicherung für sein Leben und seine Mutter wird bald aus der Klinik entlassen. Doch dann eröffnet die ihm ihre Pläne. Jessica trägt die Konsequenzen ihres Schubsers mit Fassung. Sie ist entschlossen, ihre Ausbildung dennoch abzuschließen.