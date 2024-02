Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" kann Jördis Klaas überreden, in ihrem Sketch mitzuspielen. Paco glaubt in "Unter uns", Stellas wichtige Akte verloren zu haben. In "GZSZ" will Katrin beweisen, dass Carlos etwas mit Sulas Tod zu tun hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis kann Klaas überreden, in ihrem Sketch mitzuspielen. Doch er hat kein Talent für gespielte Witze. Jördis sucht vergeblich nach einer Alternative. Da fällt ausgerechnet Mo ein, dass Ceyda vor Jahren ein lustiges Theaterstück geschrieben hat. Genau das Richtige für Jördis und Klaas. Marvin hat Franka ein Fahrrad geschenkt, das angeblich geklaut wurde. Leyla beginnt nachzuforschen und erfährt, dass der neue Besitzer das Rad in einer Gärtnerei in Lüneburg gekauft hat. Diese Info will Leyla Marvin nicht vorenthalten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra genießt die Nähe zu Tom und gesteht Katja, dass sie schon lange nicht mehr so glücklich war. Als sie jedoch einen zerknüllten Liebesbrief von ihm findet, weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll. Tom versichert ihr, dass er vom ersten Augenblick an in sie verliebt war. Wird sich Alexandra ihren Gefühlen hingeben? Markus versucht alles, um seinen hinterlistigen Plan weiter voranzutreiben, doch er hat die Rechnung ohne Theo gemacht. Diesem gelingt es, die Daten des Buchungssystems vollständig wiederherzustellen. Daraufhin ist sich Werner sicher, dass der "Fürstenhof" auch diese Krise überstehen wird.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo rätselt irritiert, warum Easy ihn von einem Termin an Viviens Seite abhält. Dann erkennt er, dass der Grund dahinter ein alter Schmerz ist. Sina ist erleichtert, als Ronja doch zur Polizei geht. An Ronjas Verzweiflung ändert das aber nichts – und dafür gibt Sina sich eine Mitschuld. Als Paco glaubt, Stellas wichtige Akte verloren zu haben, wendet sich die Sache überraschend zum Guten, doch das Happy End währt nicht lang.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani konfrontiert Yannick mit seinen Gefühlen für Isabelle. Ein Verkehrsunfall sorgt dafür, dass sich die Ereignisse überschlagen. Als Simone Jennys Bitte ausschlägt, ist Jenny verstimmt, reißt sich aber beim anschließenden Familienessen zusammen, doch dann geschieht Etwas. Hanna eröffnet Ralf, dass sie sich aus der Bürgschaft herausgewunden hat. Als sie glaubt gewonnen zu haben, lauert ihr ihr Ex-Freund auf.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Katrin von Carlos' Streit mit Sula erfährt, sucht sie nach Beweisen, dass Carlos etwas mit Sulas Tod zu tun hat. Wird Katrin be- oder entlastendes Beweismaterial finden? Michi zuliebe begleitet Maren die Bode-Familie zu einem Eishockey-Spiel von Blau-Weiß Haspe. Doch Maren nimmt das Aufeinandertreffen mit den gegnerischen Fans etwas zu locker und handelt Michi damit Ärger ein.