Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Christoph (M.) bemerkt beunruhigt, dass sich zwischen Alexandra und Tom etwas anzubahnen scheint. (cg/spot)

SpotOn News | 07.02.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" fürchtet Christoph, Alexandra an Tom zu verlieren. Stella und Paco beschließen in "Unter uns", Stellas Erpresser auf eigene Faust zu stellen. In "GZSZ" ist Katrin erleichtert, dass Laura sie nicht bei der Polizei meldet.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka gesteht Marvin, dass sie sein teures Geschenk wirklich verkauft hat. Enttäuscht sucht Marvin Trost bei Leyla. Die schließt ihn triumphierend in die Arme und stellt dafür sogar ihren Sport hintenan – Elyas gefällt das gar nicht. Carla will ihr neues Leben mit "Michael" nicht verlieren und verweigert die Behandlung ihres Tumors. Als sie plötzlich Wortfindungsstörungen bekommt und unkonzentriert beinahe einen Brand verursacht, entscheidet sie sich doch für die OP.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Überfordert bricht Alexandra den Kuss mit Tom ab und weist ihn zurück. Er gibt jedoch nicht auf und überrascht sie erneut mit einem kleinen Geschenk. Christoph sieht, wie gerührt Alexandra von dieser Geste ist. Wild entschlossen macht er Tom daraufhin eine drohende Ansage. Schockiert stellt Ana Philipp zur Rede und will wissen, ob er bereits während ihrer Beziehung eine Affäre mit Zoe hatte. Er streitet zwar alles ab, doch Ana kann ihm nichts mehr glauben. In ihrer Not vertraut sie sich Wilma an und erzählt ihr die ganze Geschichte. Philipp befürchtet daraufhin, dass er keinerlei Chancen mehr auf das Erbe hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als die WG gemeinsam Karneval feiert, entzieht Cecilia sich. Ihr Plan, sich dadurch von Valentin fernzuhalten, geht gründlich nach hinten los. Als Henry von Ronjas Situation erfährt, nimmt er sich ihrer an, bis er selbst einen Schicksalsschlag verkraften muss. Stella und Paco beschließen, Stellas Erpresser auf eigene Faust zu stellen, doch der ist gewiefter als gedacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna gelingt es, sich aus der bedrohlichen Situation mit Ralf zu befreien. Als Kilian sie danach auffängt, sprühen die Funken. Simone steht Jenny nach dem Übergriff bei. Als ihre Tochter sich emotional öffnet, erkennt Simone, dass sie ihre Entscheidung überdenken muss. Während Imani nach dem geglückten Einsatz vom tragischen Schicksal des Opfers erfährt, hat Yannick eine intensive Begegnung mit Isabelle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist zwar erleichtert, dass Laura sie vor der Polizei nicht hinhängt. Doch sie ahnt, dass Laura für ihr Schweigen eine Gegenleistung erwartet. Was wird Laura tun? Jessica muss befürchten, dass sie sich durch ihre kopflose Aktion ihre Zukunft als Krankenschwester verbaut hat. Doch zu ihrer Erleichterung ergibt sich eine Möglichkeit, ihre Ausbildung fortzusetzen – die aber einen großen Haken hat. Wird sie darauf eingehen?