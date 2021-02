Das passiert heute in den Soaps

22.02.2021 11:00 Uhr

In "Unter uns" scheitert Easys Versuch, Kunden für sein Büdchen zurückzugewinnen. Justus betäubt seinen Kummer in "Alles was zählt" mit Arbeit. Später macht sich Maren bei "GZSZ" Sorgen um Katrin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

David ist fassungslos, dass Gregor ihn ausgetrickst hat und nun seine Hotelanteile besitzt. Doch auch Amelie ist verunsichert – kann sie Gregor trauen? Wird er ihr die Anteile übergeben? Amelie beschließt, die Initiative zu ergreifen und verführt Gregor ganz berechnend. Britta lässt sich auf die Affäre mit Hendrik ein. Beiden ist klar, dass niemand von ihrer Verbindung erfahren darf – aber dann werden sie ausgerechnet von Lilly und Joe ertappt …

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian wirft Maja vor, den Ausschlag gemeinsam mit Shirin vorgetäuscht zu haben, was sie jedoch abstreitet. Gleichzeitig tauchen im Netz immer mehr Stimmen auf, die behaupten, ebenfalls von der Quelle geheilt worden zu sein. Vanessa fällt die Decke auf den Kopf: Sie muss nach ihrer missglückten Knie-OP immer noch im Bett liegen und langweilt sich fürchterlich. Doch Max versteht es, sie aufzumuntern, indem er sie vorsichtig mit einem Bollerwagen durch die Gegend fährt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke will auf jeden Fall verhindern, dass Bambi sich zwischen ihn und Sina drängt. Deshalb schmiedet er einen Plan, um damit sicherzustellen, dass Sina sich nicht von ihm trennt. Easys Versuch, mit einem Konzert Kunden für sein Büdchen zurückzugewinnen, scheitert, stattdessen profitiert seine Konkurrentin Monika davon. Doch Easy schlägt zurück.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus seinen Kummer mit Arbeit betäubt, warnt Richard ihn, nicht wie Georg zu werden. Schließlich trifft Justus eine Entscheidung. Deniz und Moritz gelingt es, Chiara den Druck zu nehmen und zu mehr Strahlkraft auf dem Eis zu verhelfen. Als Marie mitbekommt, wie mies es Yannick mit seinem Liebeskummer um Vanessa geht, versucht sie ihn aus seinem Tief zu locken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Auch wenn Katrin sich tough gibt, ahnt Maren, dass es ihrer Freundin nicht gut geht. Als sich Katrins Frust an der falschen Stelle Bahn bricht, kommt Maren ihr zu Hilfe. Aber wird Katrin Marens Fürsorge zulassen? Nachdem er hinter Michis wahre Motive gekommen ist, glaubt Gerner, dass der Besuch schon bald ein Ende haben wird. Doch gegen Yvonnes großes Herz hat er keine Chance, als klar wird, dass Michi echte Unterstützung gebrauchen kann.

(cg/spot)