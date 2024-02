Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Carla verabschiedet sich vor der OP von ihrem imaginären Freund Michael. (cg/spot)

08.02.2024

In "Rote Rosen" unterzieht sich Carla einer Gehirn-OP. Markus und Erik kämpfen in "Sturm der Liebe" mit Beziehungsproblemen. Bei "Unter uns" findet Patrizia in Benedikt einen Verbündeten gegen den Kölner Karneval.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla verabschiedet sich von ihrem imaginären Michael: Sie fährt mit Hendrik nach Hamburg und lässt den Gehirntumor entfernen. Doch war der Eingriff wirklich erfolgreich? Eine plötzliche Begegnung lässt Carla zweifeln. Jördis und Klaas behandeln heimlich den polnischen Wanderarbeiter und riskieren damit beide eine Kündigung. Als Mo das mitbekommt, macht er Jördis Vorwürfe: Sie setzt ihre gemeinsame Existenz aufs Spiel!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Markus gibt vor Katja zu, dass er versucht hat, die anderen Anteilseigner vom Verkauf des Hotels zu überzeugen. Katja ist zutiefst enttäuscht und geht auf Abstand. Währenddessen kommt es auch zwischen Yvonne und Erik erneut zum Streit, als Yvonne erfährt, dass Erik das Geheimnis nicht für sich behalten konnte. Alexandra erfährt von Tom, dass Christoph ihm gedroht hat. Wütend konfrontiert sie Christoph damit. Zudem macht sie ihm klar, dass eine gemeinsame Zukunft am "Fürstenhof" ausgeschlossen ist. Verletzt wendet sich Christoph an Markus und trifft spontan eine folgenschwere Entscheidung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia findet in Benedikt einen Verbündeten gegen den Kölner Karneval. Der ist erstaunt, ganz neue Seiten an seiner Geschäftspartnerin kennenzulernen. Cecilia gesteht Paula ehrlich, sich ebenfalls in Valentin verguckt zu haben. Doch für die Freundinnen steht fest: Ihre Gefühle für den Mitbewohner werden nicht zwischen sie kommen. Trotz der Probleme ihrer Tochter ist Nadine auch für Henry stark, als der einen tragischen Verlust erleidet.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna weiß zunächst nicht, wie es weitergehen soll. Als sie Kilian vor den Kopf stößt, realisiert der, dass er Gefühle für Hanna hat. Leyla kämpft mit ihrer Schlaflosigkeit und sucht nach einer Lösung. Sie wird von Chiara ertappt, als sie in ihrer Not zu Schlaftabletten greift. Imani sorgt sich um eine Patientin. Sie befürchtet, dass diese sich etwas antun will, doch die führt etwas anderes im Schilde.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip kann verstehen, dass Jessica für ihre Ausbildung einiges in Kauf nimmt. Doch als ihm klar wird, wie sehr er sie dann im Jeremias vermissen würde, muss Philip eine Entscheidung treffen. Jonas erlebt zum ersten Mal seit seinem Unfall einen unbeschwerten Abend und kann für einen Augenblick sogar seine Behinderung vergessen. In einem stillen Augenblick dankt er Johanna für ihren freundlichen Arschtritt.