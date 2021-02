Das passiert heute in den Soaps

23.02.2021 11:00 Uhr

Rosalie will in "Sturm der Liebe" als Landrätin kandidieren. Bei "Unter uns" macht Jakob sich Hoffnungen auf einen Neuanfang mit Saskia. Später stellt Ben Isabelle in "Alles was zählt" zur Rede.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta und Hendrik werden von Joe und Lilly beim Knutschen erwischt. Als Britta begreift, dass Lilly jetzt mit einer Heirat von Hendrik und Britta rechnet, beendet sie lieber die Affäre. Gregor fürchtet die Aussprache mit Carla, was Amelie amüsiert kommentiert. Um zu verhindern, dass Carla von David über seine Hotel-Machenschaften informiert wird, erteilt Gregor ihm Hausverbot. David muss Beweise für Gregors Tun finden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian überlegt, dem Bau der Zufahrtsstraße doch zuzustimmen und den magischen Baum umsetzen zu lassen. Währenddessen zerbricht sich Maja den Kopf, ob sie zulassen kann, dass der Wald gerodet wird. Die Übernachtung im Freien wird für André zu einer echten Herausforderung: Es regnet, die Luftmatratze geht kaputt und wilde Tiere scheinen im Unterholz zu lauern.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Weil es derzeit zwischen Saskia und Bambi kriselt, macht Jakob sich insgeheim Hoffnungen auf einen Neuanfang mit Saskia. Aber wie steht Saskia dazu? Easy hat nach der ungewollten Sabotage des Konzerts jetzt ein schlechtes Gewissen. Als Monika ihm jedoch böse Absicht unterstellt, fühlt Easy sich provoziert und will das nicht auf sich sitzenlassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malu ist zutiefst erleichtert, dass Justus bei ihr bleiben will. Doch für Finn hat das Ganze weitreichende Konsequenzen. Als Ben und Kim hoffen, dass Isabelle nun endgültig zur Vernunft gekommen ist, scheint diese Erkenntnis für alle zu spät zu kommen. Marie kann bei dem Versuch, Yannick aus seinem Liebeskummer zu locken, auch für sich selbst eine Erkenntnis gewinnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist dankbar, dass Maren sie auffängt und sogar ihre beruflichen Probleme auf unvergleichliche Art zu lösen weiß. Sie folgt dem Rat, sich bei Tobias zu melden. Doch das Warten zehrt an Katrins Nerven. Zwischen Lilly und Nihat läuft es super – vor allem im Bett. Als Lilly anmerkt, mal etwas anderes erleben zu wollen, versteht Nihat das als Aufruf, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Mit einer Überraschung will Nihat Lilly begeistern.