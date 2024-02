Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Maren wundert sich, dass Michi keinen Spaß versteht. (cg/spot)

SpotOn News | 09.02.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" lässt sich Alexandra auf eine Affäre mit Tom ein. Benedikt lehnt in "Unter uns" Patrizias Annäherungsversuche ab. In "GZSZ" lernt Maren Michi von einer ganz neuen Seite kennen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo bemerkt die merkwürdige Nähe zwischen Jördis und Klaas. Er weiß nicht, was er davon halten soll und hat den Verdacht, dass Jördis von ihrem Chef unter Druck gesetzt und zur ehrenamtlichen Arbeit gezwungen wird. Aufgebracht will er Jördis helfen und ist drauf und dran, Klaas wegen Machtmissbrauches anzuzeigen! Marvin ist von Frankas Zurückweisung tief verletzt. Um Aufmunterung bemüht, lädt Elyas Freunde und Familie zu einem Abschiedsessen ein und plötzlich landen die getrennten Paare Simon und Dilay sowie Leyla und Marvin an einem Tisch. Die Stimmung ist angespannt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra sagt zu, Vincent nun doch vor Gericht zu vertreten. Zudem wird ihr bewusst, wie sehr sie Toms Anwesenheit und die unbeschwerte Zeit mit ihm genießt. Doch ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein erhält abrupt einen Dämpfer, als sie einen Blick auf ihre Narbe wirft. Mitfühlend macht Tom Alexandra klar, dass er sie trotzdem sehr attraktiv findet. Wird sie sich auf ihn einlassen können? Ana erzählt Vincent, dass Lale ihr den Kaffeesatz gelesen hat und es darin um ein Heilkraut ging. Doch kurze Zeit später erfährt er den wahren Inhalt der Prophezeiung. Als er Ana betont locker darauf anspricht, muss er jedoch eine erneute Enttäuschung verkraften.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt lehnt Patrizias Avancen zwar unmissverständlich ab, doch ihr gemeinsames Karnevalabenteuer sickert zu Ute durch. Bei seiner Rückkehr hat Tobias eine zweifelhafte Überraschung im Gepäck: ein lukratives Jobangebot, wofür er die schwangere Vivien allein lassen müsste. Theo will seine Freunde mit seiner Football-Begeisterung anstecken – kleine Regelkunde inklusive. Er gibt alles, doch sein Timing ist nicht optimal.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones und Jennys Zusammenarbeit weckt bei Richard und Justus große Sorge. Als Kilian das mitbekommt, wittert er einen möglichen Angriffspunkt. Chiara bekommt mit, unter welchen Druck Leyla sich setzt und bemüht sich gemeinsam mit Ava, Leyla diese Last zu nehmen. Hanna freut sich auf eine Fortbildung, besonders, als Imani und Jenny sie begleiten wollen, doch dann sieht es so aus, als könnte sie nicht hin.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren ist überzeugt, dass sie ihren Michi in- und auswendig kennt. Doch als Michi von einer unschönen Episode aus seiner Kindheit eingeholt wird, lernt sie ihn von einer ganz neuen Seite kennen. Auch wenn Philip bei Emily auf kein Verständnis stößt, bleibt er bei seinem Entschluss – für Jessica oder nicht?