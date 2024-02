Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dilay versucht, ihren Liebeskummer zu verdrängen, und geht Simons Wunsch nach, eine Freundschaft aufrecht zu erhalten. Doch insgeheim erhofft sie sich durch die Nähe zu ihm mehr. Als sie durch ein Missgeschick in Simons Armen landet, knistert es zwischen den beiden. Wird Dilay Simon küssen? Jördis Teilnahme am Theaterstück liegt nach Mos Unterstellung, Klaas würde sie unter Druck setzen, auf Eis. Jördis ist traurig darüber, versöhnt sich jedoch trotzdem mit Mo. Als dieser merkt, wie wichtig Jördis das Projekt ist, will er seinen Fehler wieder gutmachen – in vermeintlich bester Absicht. Doch Jördis empfindet dies als übergriffig und verbittet sich Mos Einmischung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra arbeitet an ihrer Strategie für Vincents Prozess und fordert Ana auf, vor Gericht eine Aussage zu machen. Vor lauter Nervosität entscheidet diese, den Knopf des Lysander-Kostüms als Glücksbringer mitzunehmen, und macht schließlich eine sehr überzeugende Aussage. Als Vincent ihr später überglücklich verkündet, dass er seine Approbation behalten kann, fällt sie ihm erleichtert um den Hals. Spontan beschließen sie, ihren Tanz vom Maskenball zu wiederholen. Die dabei entstehende Magie lässt sich nicht mehr leugnen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Michaels dreistes Vorgehen gegen Ronja triggert Sinas Gerechtigkeitssinn. Als er in ihrer Praxis auftaucht, übt sie impulsiv Selbstjustiz. Tobias will Vivien mit einem Schrebergarten überraschen, doch die Verkäuferin erweist sich in mehrerer Hinsicht als tückisch. Gemäß ihrem Freundinnen-Pakt wollen Paula und Cecilia Paulas Geburtstag ohne Valentin feiern – schwierig, wenn er selbst eine Party für sie organisiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilians Manipulation setzt das Verhältnis von Jenny und Simone unter Druck. Können Mutter und Tochter wirklich zusammenarbeiten und das Problem lösen? Lucies Netz aus Lügen droht zu zerreißen, als unerwarteter Besuch nach Essen kommt und ihr Druck macht. Hanna hofft, sich im Yoga-Retreat mit dem Girlsclub ablenken zu können und wird dabei doch auf ihr Männerthema zurückgeworfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist perplex, als Katrin einer Fusion ihrer Agenturen zustimmt – auch mit Laura. Doch was und wer steckt dahinter? Gerner ist sich bewusst, dass er nicht alles auf rechtlichem Wege verhindern kann. Doch um Lukas' Interessen durchzusetzen, ist Gerner entschlossen, zu anderen Mitteln zu greifen.