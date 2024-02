Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Lucie ist überzeugt, ihre Probleme hinter sich lassen zu können. (cg/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" lehnt Hendrik ein Forschungsangebot aus den USA ab. Lucie glaubt in "Alles was zählt", ihre Probleme hinter sich lassen zu können. In "GZSZ" erfährt Toni , dass Erik sich für sie in Gefahr gebracht hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik lehnt ein Forschungsangebot aus den USA ab – er will seine Familie nicht schon wieder alleine lassen. Britta ist erleichtert, bis sie erkennt, was für eine Chance Hendrik entgeht. Simon macht Dilay nach dem Kussversuch klar: Es kann nur Freundschaft zwischen ihnen geben. Doch Dilay ist dazu noch nicht bereit. Sie distanziert sich von Simon und stellt sogar ihr Leben in Lüneburg infrage. Eine überraschende Beförderung lässt sie wieder Hoffnung schöpfen, doch sie bekommt Simon nicht aus dem Kopf.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra und Tom werden in ihrer Leidenschaft von Yvonne erwischt, die ihnen jedoch Verschwiegenheit zusagt. Ein Päckchen von Eleni und Leander sorgt für einen Moment der Nähe zwischen Christoph und Alexandra. Doch Alexandra kann Toms Charme nicht widerstehen und verabredet sich heimlich mit ihm in einem Hotelzimmer. Als Christoph sie wütend wegen eines verpassten Treffens zur Rede stellen will, muss er schockierende Neuigkeiten verkraften.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ute Patrizia ein Friedensangebot macht, fällt die ihr prompt in den Rücken – und treibt Ute mit ihren Sticheleien zum Äußersten. Sina belässt Michael in dem Glauben, dass er todkrank sei. Doch das süße Gefühl, in Ronjas Namen für Gerechtigkeit gesorgt zu haben, verfliegt schnell. Als Valentin auf einer Erklärung für Cecilias merkwürdiges Verhalten beharrt, beichten Paula und Cecilia ihm die ganze Wahrheit – Anziehung inklusive.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie erarbeitet sich den erhofften Bonus und glaubt, alles retten zu können – nicht ahnend, dass ihr die Kontrolle inzwischen entgleitet. Als unverhofft ein Platz im deutschen WM-Kader frei wird, keimt ein heimlicher Wunsch bei Chiara, Deniz und Simone auf – wäre es möglich? Als die Freundinnen Isabelle dazu drängen, Yannick ein für alle Mal loszulassen, kann Isabelle einer schmerzhaften Wahrheit nicht mehr ausweichen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni erfährt, dass Erik sich für sie in Gefahr gebracht hat. So kann es nicht weitergehen. Wird Toni sich dazu überwinden, ihre Lügen zu beenden und ihrer Vorgesetzten von ihrer Sucht zu erzählen? Moritz und Luis finden den Valentinstag kitschig. Allerdings sitzen sie am Tag der Liebenden dann nur vor der Glotze, während andere Paare Quality Time verbringen. Sie beschließen, doch zu feiern. Aber auf ihre ganz besondere Art und Weise.