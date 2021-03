Das passiert heute in den Soaps

01.03.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" glaubt Florian, dass Maja sich bestechen hat lassen. Luke plant bei "Unter uns", Sina zu schwängern, um sie an sich zu binden. Später verursacht Maren bei "GZSZ" aus Versehen einen Sportunfall.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jens würde am liebsten in Lüneburg bleiben anstatt nach Paris zurückzugehen – wenn da nicht die horrende Vertragsstrafe seines Arbeitgebers drohte. Während Ellen der Gedanke an eine Schwangerschaft in Panik versetzt, ist Simon bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ellen ist beeindruckt und sieht ihn mit anderen Augen. Der Test ist negativ – und trotzdem war die Aufregung nicht umsonst.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner fühlt sich hintergangen, weil André Leentje beim Wettbewerb um den „Goldenen Schneebesen“ unterstützen will und damit in Konkurrenz zum „Fürstenhof“ tritt. Florian ist zutiefst enttäuscht, als er erfährt, dass Maja sich angeblich bestechen ließ. Als sich die beiden am nächsten Tag zu einer Aussprache treffen, hofft Florian, eine Erklärung zu erhalten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke treibt der Gedanke um, Sina zu schwängern, um sie so an sich zu binden. Doch der stets eifersüchtige Bambi erweist sich als ein zuverlässiger Störenfried. Brittas Plan war keinerlei Erfolg beschieden. Doch sie lässt weiterhin keine Gelegenheit aus, die verletzte Dramaqueen zu geben. Wird sie diesmal Erfolg damit haben?

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Weil Justus Finn und Georg schaden will, versucht er, die Medikamentenstudie in Verruf zu bringen. Gemeinsam mit Bastian schmiedet er dafür einen gewagten Plan. Ina hat eine neue Bekanntschaft gemacht. Weil sie sich nicht entschließen kann, sich auf ein Date einzulassen, will Yannick den Matchmaker für seine Schwester spielen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren lässt sich auf eine Runde Eishockey mit dem sitzengelassenen Michi ein und schießt ihm aus Versehen in den Schritt. Schuldbewusst begleitet sie Michi ins Krankenhaus. Als Maren erklärt, dass Michi bei ihr was gut hat, weiß der auch schon wie. Erst sorgt Jonas dafür, dass Nihat sich vor Lilly zum Brot macht, dann platzt seine Privatführung im Aquarium. Während Nihat enttäuscht ist, nimmt Lilly es locker, und sie erleben eine magische Nacht.