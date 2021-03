Das passiert heute in den Soaps

02.03.2021 11:00 Uhr

Carla geht in "Rote Rosen" nicht auf Gregors Entschuldigungsversuche ein. In "Alles was zählt" fürchtet Yannick um sein Überraschungsdate mit Ina. Bei "GZSZ" will Katrin Tobias aus ihrem Leben streichen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Gregors Machenschaften durch das Sex-Tape vor Carla aufgeflogen sind, kämpft er vergeblich um seine große Liebe. Doch Carla bleibt bei ihrem „Nein“! Mona und Tatjana müssen mit einer Plagiatsklage rechnen und geraten darüber erneut in eine heftige Auseinandersetzung. Während Mona mit der Hilfe von Jens einen Ausweg sucht, sieht Tatjana keine Zukunft mehr für die gemeinsame Firma mit Mona.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vanessa ist irritiert, als Max ihre Verabredung absagt, um mit Shirin zu einer Berghütte zu fahren. Sie will den beiden folgen und muss unterwegs feststellen, dass Max nur eine Gitarre abgeholt hat. Maja ist verzweifelt, weil Florian sich von ihr getrennt hat. Deshalb will sie für ein paar Tage verreisen und bittet Werner um Urlaub und einen Gehaltsvorschuss.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Saskia sich die Frage stellen muss, ob sie wirklich schon komplett mit Jakob abgeschlossen hat, stellt sie ihr Herz kurzerhand auf die Probe. Eifersüchtig beobachtet Luke die enge Verbundenheit, die zwischen Sina und Bambi herrscht. Voller Ungeduld versucht er, seine perfide Familienplanung mit Sina in die Tat umzusetzen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick befürchtet schon, dass das Überraschungsdate, das er für Ina organisiert hat, ein Reinfall werden könnte. Doch dann kommen sich zu seiner Freude seine Schwester Ina und deren neue Bekanntschaft Vera doch noch näher.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Jonas erfährt, dass Nihat für Lilly tatsächlich einen auf Fred Astaire gemacht hat, kriegt er sich gar nicht mehr ein. Das schreit nach Rache. Aber die fällt leider ein bisschen größer aus als geplant. Tobias hat sich immer noch nicht bei Katrin gemeldet. Verletzt realisiert sie, dass sie etwas ändern muss und entscheidet sich, Tobias aus ihrem beruflichen und persönlichen Leben zu streichen. Dabei ahnt Katrin nicht, wie nah Tobias ihr ist.