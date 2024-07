Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 25.07.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" hat Theo Stress mit einem schwierigen Kunden. Deniz kämpft in "Alles was zählt" darum, den Rhein-Ruhr Cup nach Essen zu holen. In "GZSZ" fiebert Carlos seinem Treffen mit Alicia entgegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt muss Ute mitten in der Versöhnung erneut belügen, als Patrizia ihn zu sich ruft. Was sie ihm dann sagt, lässt ihn sprachlos zurück. Stella ist verletzt von Patrizias Ablehnung, entscheidet sich jedoch trotzdem, für ihre Mutter da zu sein. Theo hat die Chance auf einen großen Hochzeitsauftrag, aber der Kunde erweist sich als schwierig.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist erleichtert, als Maximilian ihnen Unterstützung bietet, aber das belastet Yannick stark. Deniz setzt alles daran, den Rhein-Ruhr Cup nach Essen zu holen, doch Lucie weiß, dass er vergeblich kämpft und hat deswegen ein schlechtes Gewissen. Miray genießt den Moment in vollen Zügen, wird jedoch plötzlich unsanft in die Realität zurückgeholt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne zeigt wenig Verständnis für Katrin. Als John sich einen Seitenhieb gegen Katrin nicht verkneifen kann, wird er von Yvonne gefeiert, was Katrin ärgert. Carlos sieht seinem Treffen mit Alicia aufgeregt entgegen, während Alicia zweifelt, ob sie ihm noch vertrauen kann.