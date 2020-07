Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" will Judith nicht akzeptieren, dass Alex Oskar bei sich behält. Rufus bekommt bei "Unter uns" Panik, als Lotta plötzlich spurlos verschwindet. Später wird Finn in "Alles was zählt" beinahe beim Tabletten-Diebstahl erwischt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Judith will nicht akzeptieren, dass Alex Oskar bei sich behalten will. Sie befürchtet, ihren Sohn zu verlieren, und sucht Hilfe bei Bruno. Der steht aber voll auf Alex‘ Seite. Britta freut sich über Lukes Rückkehr – doch Luke muss gestehen, dass er den erhofften Kredit für den gemeinsamen Kauf des Kontorhauses nicht bekommen hat. Dumm nur, dass Tina und Ben das Dachgeschoss schon verkauft haben und jetzt ohne Bleibe dastehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Tim trifft im Stall auf eine junge Frau, die sich ohne Erlaubnis bei Nero aufhält. Er reagiert alles andere als freundlich und auch der Tipp, den ihm die Unbekannte bezüglich Nero gibt, interessiert ihn nicht. Nach ihrem Traum von Paul beschließt Lucy, noch intensiver mit Bela zu trainieren. Die beiden haben so viel Spaß zusammen, dass Lucy Paul für einen Moment vergessen kann. Doch als sie ihm kurz darauf über den Weg läuft, fällt es ihr schwer, ihre Gefühle zu verstecken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Rufus glaubt, die Krise mit der Stalkerin überwunden zu haben. Als er erkennt, dass Lotta verschwunden ist, geht sein Albtraum erst richtig los. Janas Entschluss, selbst über ihren Tod zu entscheiden, hat unerwartet praktische Konsequenzen, denn auch der eigene Tod muss bestens geplant sein. Roswitha beauftragt Robert, das Bild, das Claude von ihr gemalt hat, zu entsorgen. Das Gemälde entpuppt sich dann jedoch als äußerst wertvoll.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie will um jeden Preis die Gelegenheit nutzen, Maximilian im Krankenhaus wiederzusehen. Doch dann stößt sie auf ein unerwartetes Hindernis. Chiara ist durch das unerwartete Erscheinen von Inas ehemaliger Freundin überfordert. Wider Willen fühlt sie sich insgeheim verletzt. Finn wird beinahe beim Tabletten-Diebstahl erwischt. Ohne es zu wissen, bringt er dann ausgerechnet Nathalie in Schwierigkeiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin bekommt von Felix ein Ultimatum, in weniger als einem Tag auf seine Erpressung zu reagieren. Doch Katrin opfert wertvolle Zeit. Erst am Morgen beratschlagt sie sich mit Gerner und muss erkennen, dass sie nur eine Option hat. Tuner geht Kates Lust auf Kaffee nicht aus dem Kopf, und voller Tatendrang entwickelt er über Nacht eine neue Röstung für Kinderkaffee. Die Verköstigung stößt auf geteilte Meinungen.

