Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Theo bekommt den Eindruck, dass Britta ihm ausweicht. (cg/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 10:43 Uhr

In "Sturm der Liebe" sabotieren Tom und Lale mit zu viel Training ungewollt ihr Liebesleben. Britta will Theo in "Unter uns" nicht mit zum Klassentreffen nehmen und in "GZSZ" erhalten Gerner und Yvonne neue Infos zum Sorgerecht für Lukas.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Obwohl Simon nicht möchte, dass Dilay seinetwegen Lüneburg verlässt, steht ihr Entschluss fest. Als Dilay ihre Sachen in der WG packt, geraten die beiden aneinander. Erst Mo kann Simon überzeugen, sich versöhnt von Dilay zu verabschieden. Doch der Abschied setzt Simon stark zu. Der emotionale Stress ist zu viel und sein Körper meldet sich mit einem MS-Schub. Franka will keine finanzielle Hilfe von Julius. Erst als die Bewässerungsanlage in der Gärtnerei ausfällt, kann Jördis sie dazu überreden, ihren Stolz zu überwinden und Julius' Finanzspritze anzunehmen. Jördis und Klaas' Livestream für "Behandlung ohne Grenzen" ist erfolgreich und die beiden dürfen das Projekt fortsetzen.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Beim Betriebssport fühlt sich Lale von Tom herausgefordert und es kommt zu einem kleinen Duell, bei dem beide nicht nachgeben wollen. Sie powern sich jedoch so sehr aus, dass sie am Abend vor Erschöpfung einschlafen. Alexandra und Theo müssen akzeptieren, dass an ein heißes Date nicht mehr zu denken ist. Helene und Greta planen eine Überraschung, um Erik und Yvonne wieder zusammenzubringen. Doch Erik muss feststellen, dass er nach wie vor nicht über Yvonnes Untreue hinwegkommt. Als ein weiblicher Gast ihm Avancen macht, schlägt Yvonne spontan vor, dass auch er fremdgehen sollte. Wird sich Erik wirklich auf eine andere Frau einlassen?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo versteht nicht, warum Britta ihn nicht zum Klassentreffen mitnehmen will. Britta weicht einer Erklärung mit radikalen Mitteln aus. Easy weigert sich, Ringos Rat zu befolgen und das unrentable Viererleih zu schließen. Dabei leitet er womöglich selbst das Ende des Ladens ein. Henry scheint Nadines Bitte, dass er seinen gefährlichen Job aufgibt, nicht ernst zu nehmen. Ein erster Beziehungsstreit entflammt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Lucie Essen verlassen will, versucht Henning, sie aufzuhalten, aber dann ist es ein Notfall bei Yannick, der sie abrupt stoppt. Als Chiaras WM-Nominierung öffentlich wird, will Ava sich zwar für sie freuen – macht aber dann Deniz schwere Vorwürfe. Als Justus' romantisches Date mit Jenny zu platzen droht, ist es ausgerechnet Kim, die ihm hilft, es zu retten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner und Yvonne erhalten neue Infos zum Sorgerecht für Lukas. Für Yvonne und Gerner wäre eine Entscheidung aber zu früh. Als sowohl Emily als auch John die Gutscheine von Philips Adventskalender erben möchten, lassen sie einen Wettkampf entscheiden. Dabei zeigt sich, wie gut Emily und Philip harmonieren.