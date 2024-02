Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

19.02.2024

In "Sturm der Liebe" versöhnt sich Erik mit Yvonne. Lucie und Henning bangen in "Alles was zählt" um Yannicks Leben. In "GZSZ" wagt Paul einen letzten Flirtversuch bei Alicia.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben realisiert, dass nur noch wenig Zeit bleibt, bis Tina und Louis nach Andalusien reisen. Als ein geplanter Familienausflug nicht klappt, weil Tina die Zeit vergisst, fragt Ben verletzt, ob er überhaupt noch eine Rolle in ihrem Leben spielt. Die Proben für das Theaterstück sind in vollem Gange. Es läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten gut. Jördis schafft es, Klaas die Anspannung zu nehmen. In der entscheidenden Kuss-Szene wird sie jedoch plötzlich von Leidenschaft übermannt: Aus dem Theaterkuss wird ein richtiger Kuss!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik bringt es nicht übers Herz, mit einer anderen Frau intim zu werden. Vor Yvonne lässt er jedoch offen, ob er wirklich treu war. Durch Zufall erfährt diese, dass zwischen Erik und der anderen Frau nichts gelaufen ist. Sie hofft nun, sich endlich wieder mit Erik versöhnen zu können. Philipp hat nur noch ein Ziel: Er muss Ana heiraten, um doch noch an das Erbe zu kommen! Zunächst ist er siegessicher, da diese seit ihrer Kindheit in ihn verliebt ist. Doch er muss entsetzt feststellen, dass Ana sich in Vincent verliebt hat und in ihm selbst nur noch einen Freund sieht. Fest entschlossen will er das Glück der beiden um jeden Preis zerstören.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Zerstörung des Viererleihs schockiert Easy zutiefst. Ihn beschleicht der Verdacht, dass er mehr ist als ein Opfer. Die Vorstellung, Theo fast verloren zu haben, macht Britta schwer zu schaffen. Sie schwört, den Schuldigen zu finden. Vivien muss hilflos mit ansehen, wie ihre berufliche Existenz sich in Rauch auflöst – doch Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Sie will retten, was zu retten ist.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Durch die Sepsis droht bei Yannick multiples Organversagen. Während Lucie und Henning bangen, tut Isabelle alles, um ihm beizustehen. Ava verheimlicht Chiara, was sie wirklich über ihre Ambitionen denkt. Doch als die Sorge sie übermannt, kann sie nicht länger schweigen. Justus wird klar, dass gegenüber Kim und Ben keine überambitionierte Hilfe, sondern aufrichtige Reue angebracht ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Durch Tuner ermutigt, startet Paul noch einen Flirtversuch bei Alicia, doch sie ist am Boden. Paul versucht Alicia aufmuntern. Lässt sie sich dabei von seinen Gefühlen mitreißen? Bei einem Ausflug nervt John seine Geschwister mit seinen Belehrungen. Trotz allem verbringen die drei einen lustigen Tag, der Emily an so manche Jugendsünde erinnert.