Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Brittas Spürnase wird reaktiviert. (cg/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" ist Vincent überwältigt von Anas Liebesgeständnis. Britta muss sich in Unter uns" für ihre Mitschuld an Theos Rauchvergiftung entschuldigen. In "GZSZ" kommt es zwischen Yvonne und Gerner zum Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Merle erscheint plötzlich in Lüneburg und hat den Eindruck, dass Franka die Gärtnerei vernachlässigt. Obwohl Franka das bestreitet, denkt Merle darüber nach, den Pachtvertrag zu kündigen. Jördis ist nach dem Kuss mit Klaas völlig durcheinander. Sie hat Gefühle für Klaas, möchte aber dennoch um ihre Ehe kämpfen, der die Leidenschaft fehlt. Deshalb schlägt sie Mo vor, eine Paartherapie zu machen. Doch Mo lehnt ab. Jördis fühlt sich immer mehr unter Druck, bis sie Mo im Affekt den Seitensprung gesteht.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent lädt Ana zu einer Wanderung ein, ohne zu ahnen, dass Philipp ihren Ausflug sabotieren will. Er empfiehlt Vincent eine wunderschöne Wanderroute. Unterwegs stellt Ana jedoch entsetzt fest, dass sie am Ort von Wilmas Tod vorbeikommen, und sie wird erneut von ihrer Trauer überwältigt. Vincent ist schockiert über seinen Fehler. Doch kurze Zeit später überrascht Ana ihn mit einem besonderen Geständnis.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina ist erleichtert, als Ronja langsam wieder Hoffnung für die Zukunft schöpft, nachdem sie ein Erfolgserlebnis hatte. Doch dann macht sie eine tragische Entdeckung. Britta muss sich vor ihren Freunden für ihre Mitschuld an Theos Rauchvergiftung verantworten. Als ihr bewusst wird, dass jemand anders auch ein schlechtes Gewissen hat, möchte sie nicht alleine mit der Schuld leben. Die Gruppe muss sich versöhnen – alle nehmen Abschied.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist unendlich erleichtert, dass es Yannick besser geht. Aber sie hofft genauso stark, dass er ihrer Liebe eine zweite Chance gibt. Chiara ist verletzt, weil sie glaubt, dass Ava nicht mehr an sie glaubt. Schließlich gelingt es Ava, ihre Vorbehalte zu überwinden. An Yannicks Krankenbett wird Lucie bewusst, wie sehr sie die Menschen, die ihr am meisten bedeuten, enttäuscht hat. Sie bittet um Vergebung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne und Gerner geraten in einen heftigen Streit. Ohne zu wissen, worum es geht, versucht Lukas, die beiden zu versöhnen. Emily und Laura sind schockiert, dass Katrin eine Sonderstellung für sich beansprucht. Sie sind entschlossen, sich dem nicht zu beugen.