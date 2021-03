Das passiert heute in den Soaps

05.03.2021 11:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erfährt Maja, dass Florian den magischen Baum zum Fällen freigegeben hat. Kim und Ben erhalten in "Alles was zählt" das gemeinsame Sorgerecht für Nils. Bei "GZSZ" sabotiert Leon Ninas Arbeit für Gerner.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Dass sich Carla auf die Seite von Gunter geschlagen hat, kann Gregors Ego nur schwer verkraften. Prompt verweigert er die versprochene Rückgabe des Restaurants. Carla ist verzweifelt. Sara bekommt mit, dass Britta und Hendrik eine heimliche Affäre haben und räumt ein, dass sie eifersüchtig ist. Britta hingegen entdeckt die Vorteile einer reinen Sexaffäre, was Hendrik mehr irritiert, als er wahrhaben will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja erfährt über Erik, dass Florian das Symbol ihrer Liebe, den magischen Baum, zum Fällen freigegeben hat. Empört stellt sie ihn zur Rede. Doch Florian gibt sich abgeklärt: Es ist günstiger und einfacher, den Baum zu fällen. Vanessa ist deprimiert, weil sie noch nicht wieder arbeiten darf. Alfons will sie aufheitern und lädt Max zum Schafkopfen ein. Als es dabei zu einem nahen Moment zwischen Vanessa und Max kommt, kann sie ihre Gefühle nicht mehr unterdrücken.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Luke treibt seinen Plan weiter voran, Sina durch eine Schwangerschaft fest an sich zu binden. Allerdings ist es ausgerechnet Amelie, die seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung macht. Britta kann nicht verhindern, dass ihre Scharade als gute Hausfrau vor Robert auffliegt. Wie wird Robert auf Brittas Trickserei reagieren?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Finn und Christoph versuchen, die Ethikkommission hinzuhalten, um genügend Zeit zu haben, die Spuren der Manipulation zu verwischen. Justus holt jedoch bereits zum nächsten Schlag aus. Kim und Ben erhalten endlich das gemeinsame Sorgerecht für Nils, aber Kim ist dennoch nicht bereit, ihrer Mutter zu verzeihen. Lucie lässt sich während der Pause einer Videokonferenz auf ein heißes Spiel mit Moritz ein – mit peinlichen Folgen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Yvonne Felix mit seinen Taten konfrontiert, zeigt er ehrliche Reue und möchte mit seinem alten Leben abschließen. Yvonne erklärt ihm, dass sie ihren Kindern immer verzeihen werde, und weckt damit Felix‘ Wunsch nach einer Versöhnung mit Rosa. Ninas Engagement wird belohnt: Gerner verspricht ihr, dass sie das Projekt leiten darf, wenn sie die Ausschreibung gewinnen. Doch Leon droht Ninas Arbeit zu sabotieren.